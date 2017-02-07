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男騎士表演背下壓、比YA耍帥 下一秒馬上GG...

一名男騎士為了耍帥，竟在行車時表演將背往下壓、雙手放開比YA。（圖擷自爆料公社）

2017-02-07  21:14

〔即時新聞／綜合報導〕為了耍帥危險駕駛，往往只會讓自己更難看！

網友在臉書「爆料公社」PO照片，一名男騎士為了耍帥，竟在行車時表演將背往下壓，還得意洋洋的比YA，未料耍帥的下場，竟是在下一秒跌的狗吃屎。

對此，網友看完後笑成一片，並留言回應「87分不能在高了」、「我摔到分手~我保險不夠~」、「白痴沒藥醫」、「笑出腹肌來」，不過隨即有網友發現，安全帽似乎不同，疑似是PO文者將兩張照片放在一起，混淆視聽。

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  • 騎士意洋洋的比YA後，竟在下一秒跌的狗吃屎。（圖擷自爆料公社）

    騎士意洋洋的比YA後，竟在下一秒跌的狗吃屎。（圖擷自爆料公社）

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