明北台灣易降雨 週四全台氣溫溜滑梯

明（8）日下午過後，北部、東半部將轉為有短暫雨的天氣，降雨機率愈晚愈高；而受到寒流南下的影響，週四（9日）凌晨起，全台氣溫就會明顯下滑，提醒民眾及早做好禦寒工作。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-07 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日各地天氣大多為多雲到晴，明（8）日上午天氣和今日類似，但下午過後北部、東半部將轉為有短暫雨的天氣，降雨機率愈晚愈高；而受到寒流南下的影響，週四（9日）凌晨起，全台氣溫就會明顯下滑，提醒民眾及早做好禦寒工作。

中央氣象局預測，明日清晨各地氣溫大多在14至17度，白天高溫北部約22度，花東、中南部可達24至26度，中南部日夜溫差偏大；而受到寒流南下的影響，週四（9日）凌晨起全台氣溫就會明顯下滑，由於這波寒流影響的時間較長，請民眾及早做好禦寒工作，農作物、養殖漁業也要留意寒害。

降雨方面，明日上午各地大多還是多雲到晴，下午過後在北部、東半部及中部山區將轉為有短暫雨的天氣，降雨機率愈晚愈高，建議晚歸民眾要攜帶雨具。

此外，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域仍有較強陣風，沿海風浪大，海邊活動請注意安全；馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，8日高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

明（8）日清晨各地氣溫大多在14至17度，白天高溫北部約22度，花東、中南部可達24至26度，中南部日夜溫差偏大。（圖擷取自中央氣象局）