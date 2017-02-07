教練機噪音擾民卻未獲補助 梓官5里長喊不公

緊鄰空官機場的梓官區，僅梓信、梓義2里獲噪音補助，梓和等5里里長大喊補助不公。（記者蘇福男攝）

2017-02-07 19:45

〔記者蘇福男／梓官報導〕岡山空軍官校機場教練機起降噪音擾民，國防部編列經費補助受害民眾，但緊鄰機場的梓官區，僅梓信、梓義2里獲補助，梓和等5里里長大喊補助不公，今天要求軍方重新監測各里噪音狀況，並放寬噪音防制認定標準。

梓信里長陳金榮說，空官曾於104年至該里監測3次噪音，結果都在50幾分貝，未達標準補助落空，結果里民不諒解，對他頗有微詞；大舍里長歐安治也指出，軍方在該里監測5次噪音，數值與未起降音量平均，結果只有50幾分貝，但居民實際感覺就是「很大聲」，2位里長都建議噪音補助降至50分貝。

國防部對空官機場噪音擾民訂有補償辦法，目前計有路竹、岡山、永安、梓官、彌陀5區11里獲補助，補助標準係以噪音管制區音量分為3等級，第1級為60至65分貝，計有路竹區北嶺里、永安區維新里、梓官區梓義里、岡山區協和里、福興里、石潭里、後協里和協榮里。

第2級為65至70分貝，計有岡山區本洲里；第3級為70分貝以上，計有彌陀區彌陀里、梓官區梓信里。

原本每年補助金額為1002萬元，經立委邱志偉多次召開協調會力爭，今年國防部將補助款增加到1082萬元，並編列預算更新官校周圍機場噪音監測設備，共計9座固定式監測站及購置2座移動式監測設備，包括維新國小、兆湘國小、梓官國小、彌陀國小和石潭里等，都在更新範圍內，預計今年6月施工，9月底前完成驗收。

但由於補助經費無法一次補足噪音管制區內所有區里，因此受擾民眾仍必須「排隊」領取補助，有的甚至要等上5年才輪得到。

今天上午邱志偉邀集空軍司令部、空軍官校、環保局與北梓官各區里長開會協調，他表示，將在立院提案要求重新監測各里噪音狀況，請軍方審慎研議放寬噪音防制認定標準，讓更多受到噪音影響的里納入，並以逐年提高補助總金額的方式，縮短排隊等補助的時程，此外也要按照受噪音影響程度輕重，來建立分級制的補助辦法，讓補助金的發放更公平。