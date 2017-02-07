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雲科大學生特色花燈 斗六傳統商家注入新活力

斗六的特色花燈，傳統商家注入青春活力。（記者詹士弘攝）

2017-02-07  20:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市公所為迎接元宵節，從今天開始有一連串元宵節活動，可到行啟館猜謎拿柑仔糖，三小市集搓湯圓，太平老街商店也與雲科大創意設計系學生合作，推出特色花燈，每座燈都與店家的特色或產品有關，在民俗活動注入新的行銷手法，也注入年輕人的活力，元宵節當晚提花燈到太平老街，就有機會摸大獎。

斗六市長謝淑亞表示，今年「斗六花燈迎太平」活動除延續去年猜燈謎與摸彩外，太平大街發展協會還邀請雲科大創設系學生，在藝師指導下製作獨一無二的棉花筋斗雲、紳士帽、試管、水管雞與鸚鵡燈籠，為老街增添許多活的年輕氣息。

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  • 斗六的特色花燈，傳統商家注入青春活力。（記者詹士弘攝）

    斗六的特色花燈，傳統商家注入青春活力。（記者詹士弘攝）

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