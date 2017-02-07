卸下科技部長 楊弘敦：已撒下種子，盼開花結果

2017-02-07 19:40

〔記者吳柏緯／台北報導〕即將卸任的科技部長楊弘敦今天說，雖然擔任部長一職僅8個多月，但若換算成日數，有257天，聽起來時間就長了不少。他以「種樹」形容這8個月的部長生涯，並期許在所有人的共同努力下，讓這顆樹開花結果。

科技部今天下午舉行歡送會，為即將卸任的楊弘敦與2名請辭的政務次長蔡明祺、裘正健歡送。楊弘敦致詞時表示，這8個多月以來，科技部配合政府政策，一步一腳印，默默的做了很多，外界雖然看不到但部內同仁要自我肯定。面對即將去職，他表示，正是因為科技部擔負國家科技政策，責任重大，因此在這次內閣改組時才會把科技部列為異動的對象。

楊弘敦說，科技日新月異，對於生活的影響比以前更快速直接，所以近年明顯感受到創新轉型的壓力。科技部著重基礎科學研究，就像演一齣戲，編劇、燈光、導演，在檯面上都看不到，大家都只看到經濟部檯面上的產業表現，然而，現在整個社會對科技部的期待已經更大，希望能快速開花結果。

隨同楊弘敦一起卸任的還有兩位政務次長蔡明祺、裘正健，其中裘正健表示，前年從科技部回到學界後，就想著以後不要再到公部門服務了，沒想到，去年4月楊弘敦打電話給他，找他擔任政務次長一職，再度與科技部結緣。他形容這次的人事異動是「天下掉下來的機會」，之後真的要在學界好好待到退休了。

唯一留任的科技部常務次長陳德新表示，對於部長要換人非常意外，他以為楊弘敦會是他科技部生涯的最後一位長官，不過陳德新表示，科技部風水好，「一進一出當次長、兩進兩出當部長、三進三出當院長、副總統」。兩位次長已經兩進兩出，楊弘敦更是三進三出，未來的仕途令人期待。