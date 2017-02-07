| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

卸下科技部長 楊弘敦：已撒下種子，盼開花結果

2017-02-07  19:40

〔記者吳柏緯／台北報導〕即將卸任的科技部長楊弘敦今天說，雖然擔任部長一職僅8個多月，但若換算成日數，有257天，聽起來時間就長了不少。他以「種樹」形容這8個月的部長生涯，並期許在所有人的共同努力下，讓這顆樹開花結果。

科技部今天下午舉行歡送會，為即將卸任的楊弘敦與2名請辭的政務次長蔡明祺、裘正健歡送。楊弘敦致詞時表示，這8個多月以來，科技部配合政府政策，一步一腳印，默默的做了很多，外界雖然看不到但部內同仁要自我肯定。面對即將去職，他表示，正是因為科技部擔負國家科技政策，責任重大，因此在這次內閣改組時才會把科技部列為異動的對象。

楊弘敦說，科技日新月異，對於生活的影響比以前更快速直接，所以近年明顯感受到創新轉型的壓力。科技部著重基礎科學研究，就像演一齣戲，編劇、燈光、導演，在檯面上都看不到，大家都只看到經濟部檯面上的產業表現，然而，現在整個社會對科技部的期待已經更大，希望能快速開花結果。

隨同楊弘敦一起卸任的還有兩位政務次長蔡明祺、裘正健，其中裘正健表示，前年從科技部回到學界後，就想著以後不要再到公部門服務了，沒想到，去年4月楊弘敦打電話給他，找他擔任政務次長一職，再度與科技部結緣。他形容這次的人事異動是「天下掉下來的機會」，之後真的要在學界好好待到退休了。

唯一留任的科技部常務次長陳德新表示，對於部長要換人非常意外，他以為楊弘敦會是他科技部生涯的最後一位長官，不過陳德新表示，科技部風水好，「一進一出當次長、兩進兩出當部長、三進三出當院長、副總統」。兩位次長已經兩進兩出，楊弘敦更是三進三出，未來的仕途令人期待。

廣告
  • 楊弘敦致詞時表示，這8個多月以來，科技部配合政府政策，一步一腳印，默默的做了很多，外界雖然看不到但部內同仁要自我肯定。（記者吳柏緯攝）

    楊弘敦致詞時表示，這8個多月以來，科技部配合政府政策，一步一腳印，默默的做了很多，外界雖然看不到但部內同仁要自我肯定。（記者吳柏緯攝）

  • 科技部今天下午舉行歡送會，為即將卸任的楊弘敦與2名請辭的政務次長蔡明祺、裘正健歡送。（記者吳柏緯攝）

    科技部今天下午舉行歡送會，為即將卸任的楊弘敦與2名請辭的政務次長蔡明祺、裘正健歡送。（記者吳柏緯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 楊弘敦 科技部 科技部長
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：卸下科技部長 楊弘敦：已撒下種子，盼開花結果


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.