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滑鼠包裝不能這樣剪 否則下場就是「分屍」

2017-02-07  21:41

〔即時新聞／綜合報導〕許多人買新東西，都會期待開箱試用，不過一名網友竟因此將滑鼠「分屍」了！

網友在PTT表示，因為自己的筆電沒有滑鼠，用起來感到不方便，為此他星期一下班去買滑鼠，回家後便興沖沖拿了剪刀剪開包裝，殊不知滑鼠竟「分屍」斷成四節。

對此，不少網友笑成一片，並回應道「這剪刀不簡單」、「你還是買無線的吧」、「幫QQ包裝需要改進」、「人類史上最爛發明」、「原來廠商就是靠包裝衝銷售量的」、「年輕人終究是年輕人，太衝動了」。

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  • 網友剪開包裝後，滑鼠竟「分屍」斷成四節。（圖擷自PTT）

    網友剪開包裝後，滑鼠竟「分屍」斷成四節。（圖擷自PTT）

  • 網友買到滑鼠後，興沖沖剪開包裝。（圖擷自PTT）

    網友買到滑鼠後，興沖沖剪開包裝。（圖擷自PTT）

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