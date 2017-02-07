滑鼠包裝不能這樣剪 否則下場就是「分屍」

2017-02-07 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕許多人買新東西，都會期待開箱試用，不過一名網友竟因此將滑鼠「分屍」了！

網友在PTT表示，因為自己的筆電沒有滑鼠，用起來感到不方便，為此他星期一下班去買滑鼠，回家後便興沖沖拿了剪刀剪開包裝，殊不知滑鼠竟「分屍」斷成四節。

對此，不少網友笑成一片，並回應道「這剪刀不簡單」、「你還是買無線的吧」、「幫QQ包裝需要改進」、「人類史上最爛發明」、「原來廠商就是靠包裝衝銷售量的」、「年輕人終究是年輕人，太衝動了」。