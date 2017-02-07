執行署台南分署法拍 汽車、皮草大衣全拍出

2017-02-07 19:41

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署配合法務部行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，今天下午3點熱鬧登場，有百人登記參加拍賣，2009年份的日產汽車以21萬9000元拍出，是今天最高拍定價；河合鋼琴以3萬1000元拍定，總計拍賣所得44萬1100元。此外今天變賣的皮草大衣、棒球手套眾多物品也都被民眾搶購一空。

此次黃昏市集另一個重頭戲是某知名李姓建築師收藏的三千年花梨木瘤會議桌（義務人稱此桌未經鑑定）、花梨木辦公桌椅、紅豆杉瘤茶几、黑膽石龍型茶盤、鐘乳石木雕，拍賣前有不少民眾詢問與到台南分署藝術長廊鑑賞。

台南分署表示，受矚目的花梨木瘤會議桌、BMW大七名車等都流標，因為今天是第一次拍賣訂有底價，下次拍賣會直接下殺5折，請有興趣收藏的民眾，持續關注台南分署拍賣訊息。