寒流來襲轉乾冷 小心「缺脂性皮膚炎」上身

2017-02-07 20:26

〔記者張議晨／台北報導〕入冬以來最強寒流將在本周末報到，氣象局預估未來天氣將轉為乾冷，但乾冷氣候卻易造成皮膚奇癢難耐，甚至出現刺痛感，皮膚科醫師提醒，乾冷氣候易讓皮膚缺油、缺水，引起皮膚乾癢，除了以厚重乳液保護皮膚外，洗澡完後三分鐘內也應擦上保濕乳液，以免出現反覆搔癢。

書田診所皮膚科醫師劉紹毅指出，因人體皮脂腺及汗腺會隨年紀增長而減退，乾冷氣候易使皮膚水分蒸發快速，氣候溫和時這類情形還不會太嚴重，但一旦碰到低溫、乾燥氣候，就會使皮脂和汗水分泌減少而發癢，加上沒有做好保濕動作，皮膚就會出現乾燥，且會伴隨龜裂症況，稱為「缺脂性皮膚炎」，常見於乾性膚質及年紀大者。

缺脂性皮膚炎常見部位為雙手手掌及小腿前側，開業皮膚科醫師游鴻儒則說，出現乾癢首要加強身體保濕，當環境相對濕度低於55％，且皮膚出現乾裂、起皺，就須立即以厚重保濕用品保養，如果癢感持續，則應就醫尋求診治，輕微者可用外敷藥膏，但嚴重者則須以口服藥劑治療。

至於保濕用品選擇，劉紹毅指出，民眾挑選保濕用品，可先從清爽型逐步選擇適合自己膚況的用品，若該保濕用品可持續八小時，且膚況未惡化，就代表該產品適合個人膚質。

另外，乾癢常讓人難耐，訪間訛傳，泡澡或是溫泉可以舒緩皮膚癢感，但劉紹毅提醒，泡澡雖可舒緩乾癢症狀，但若身體一遇到乾冷空氣，反而會讓症狀加劇，建議洗澡時水溫以卅七度為佳，時間則不應過長，避免過度清潔，讓皮膚乾癢惡化。