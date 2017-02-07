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「購物籃送書」行動服務 洽公等待不再無聊！

2017-02-07  20:17

〔記者葉冠妤／新北報導〕購物籃不裝菜，裝的可是書！新北市圖新莊福營分館為了排解洽公民眾的無聊等待，近期推出「購物籃送書」服務，館員用購物籃裝書，向洽公等候的民眾「推銷」好書閱讀，讓漫長的枯燥等待，變成有趣的閱讀時間！

「這是圖書館免費提供的書籍，看不完可以帶回家喔！」當有人提著購物籃走來，民眾黃小姐說，一開始還以為是推銷員，沒想到竟然是圖書館的免費送書服務，身旁的兒子看到籃子裡的繪本，馬上拿了好幾本翻閱，不再吵著要回家；李先生則說，本來正打算要玩手機遊戲，剛好圖書館員開口問他要不要看書，好久沒看書的自己，意外利用洽公等待的空檔，看了好幾篇短篇小說。

新北市立圖書館表示，大家都不喜歡「等待」，排隊等待的過程中，洽公民眾不是滑手機，就是發呆放空，由於新莊福營行政大樓內除了圖書館，還有公所、戶所、監理所等單位進駐，平常洽公民眾多，新莊福營分館於是特別推出「購物籃送書」行動閱讀服務，由館員不定期將書籍帶到新莊福營行政大樓內的各行政單位，提供民眾免費閱讀，喜歡還可能帶回家和親朋好友分享。

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  • 等待洽公的時間最怕無聊，新北市圖新莊福營分館特別推出「購物籃送書」行動閱讀服務，將好書送到民眾身邊，排解無聊。（記者葉冠妤攝）

    等待洽公的時間最怕無聊，新北市圖新莊福營分館特別推出「購物籃送書」行動閱讀服務，將好書送到民眾身邊，排解無聊。（記者葉冠妤攝）

  • 新北市圖新莊福營分館推出「購物籃送書」行動閱讀服務，由館員不定期將書籍帶到新莊福營行政大樓內的各行政單位，提供民眾免費閱讀。（記者葉冠妤攝）

    新北市圖新莊福營分館推出「購物籃送書」行動閱讀服務，由館員不定期將書籍帶到新莊福營行政大樓內的各行政單位，提供民眾免費閱讀。（記者葉冠妤攝）

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