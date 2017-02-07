疑找不到回家的路 胖胖柴犬巷口徘徊等主人

2017-02-07 20:02

〔記者劉慶侯／台北報導〕一條肥肥胖胖的黑色柴犬，今日下午近6時左右，被民眾發現在台北市中山北路二段42巷口徘徊，疑似找不到主人和回家的路在驚慌。民眾守候狗兒身邊等待，最後也沒辦法久待，只得送往臨近的中山分局。

這條黑黃色的中型柴犬，背厚實身材肥胖，身上也沒有異味，看得出來曾被飼主有好好照養，但已有些年紀，約有6歲左右。

員警為安撫狗兒情，買來純肉的狗糧想讓這條柴犬飽餐一頓，但牠卻嗅也不嗅，氣餒的趴在地下直嘆氣，讓警方也沒辦法。

目前，警方已通知動保人員前往處理，也希望有遺失愛犬的民眾能儘快與警方連絡，讓這條思主愛家的小柴犬，趕緊重回家人的溫暖。