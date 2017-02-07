雞年招財植物 圓滾滾「玉露」最夯

招財植物新寵「玉露」，葉面晶瑩剔透，光澤變化猶如珠寶閃閃發亮，春節檔期銷售量增加2成。（記者陳冠備攝）

2017-02-07 20:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕生肖屬雞招財看這！迎接金雞年，不少生肖屬雞的民眾感受鴻運當頭，為祈求事業財源滾進，不少人選擇到花卉市場買一盆開運植物招財運，而且以多肉植物類的「玉露」系列最受歡迎。田尾公路花園業者表示，今年上門指名要買玉露的客人不少，光一個春節銷量就增加成2以上。

新年賀歲期間，國人喜愛購買富貴竹、金錢樹等植物放置客廳或辦公室當招財樹，不過今年招財樹市場冒出一顆超新星「玉露」，屬於百合科軟葉系品種的多肉植物，因為植株小巧，葉面晶瑩剔透，葉頂光澤變化猶如珠寶發亮般，閃閃動人，加上外觀圓滾滾好療癒，逐漸成為開運市場最受歡迎的新寵。

田尾公路花園荷蘭花園業者許素雲表示，近期網路瘋傳12生肖的招財植物，其中提到生肖屬雞的民眾適合在客廳種植玉露，可防止破財，因此吸引不少消費者青睞，春節期間平均每天零售都能賣出近10盆，批發量也提高2成以上。

許素雲說，種植玉露適合涼爽、半蔭的環境，忌高溫與長期陽光曝曬，春、秋季是成長期，掌握不乾不澆原則，澆要透不要積水就可，適當種植就能使其葉頂的「窗」飽和，飽和後的玉露就會閃閃發亮，也是觀賞重點。