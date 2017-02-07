大紅包！ 竹市獲教育部6億老舊校舍補助經費
新竹市獲新春建設大紅包！今年獲教育部補助6億多元經費補助，要進行市轄8所學校老舊校舍的拆除重建工程，今年進行規劃設計後明年動工。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市獲新春建設大紅包！市府今年獲教育部補助6億多元經費，加上自籌款共近8億元，將進行市轄8所學校老舊校舍拆除重建計畫，今年會進行規劃設計，採取先建後拆方式，減少對學生上課的影響。教育處表示，這些學校的老舊校舍大多耐震係數小於一，雖無立即危險，但已達重建年限，市府將進行校園整體美學的大翻轉，讓校園成為學生快樂學習的場域。
新竹市長林智堅表示，今年竹市獲教育部新春大紅包，挹注6億多元的建設經費，要進行8所學校老舊校舍的拆除重建工程，包括成德高中、香山高中、育賢國中、建華國中及龍山國小、三民國小、西門國小和茄苳國小等8所學校。
其中有部分學校要拆除4棟、3棟主要教學建築，為避免影響學生上課，將採取先建後拆方式，或小幅度原地重建，降低對學生或校園的衝擊，今年大多會進行規劃設計，選定建築師團隊後，明年動工。
市府教育處長謝傳崇也說，教育部今年補助竹市老舊校舍拆除重建經費，是這幾年補助硬體建設經費最多的，除各校積極爭取拆除重建，部分老舊校舍因已超過使用年限30年標準，且耐震係數小於一，雖不是危樓或對學生上課造成影響，但仍需重建。
林智堅說，市府去年邀請日本建築大師赤松佳珠子，和台灣建築師黃聲遠、陳永興、王柏仁、邱文傑與境衍設計事務所、嶼山工坊、新竹新銳設計師團隊與竹市多所校長針對未來的校園規劃及教育環境進行工作坊研習，透過跨域交流，學校將成為孩子「知的遊樂地」，經過工作坊的研習，多數校長都對校園整體美學有了共識，未來進行校舍重建時，校園將不僅是學生學習的場域，更是美學的實境教室。
林智堅說，包括三民國小、育賢國中、龍山國小、建華國中等學校都參與工作坊，已對未來校園校舍的規劃有具體想法，市府會請建築師團隊和學校再進行深度校園規劃設計，預計明年就可動工，期許透過校舍重建工程，翻轉竹市的教育學習環境。
新竹市獲新春建設大紅包！今年獲教育部補助6億多元經費補助，要進行市轄8所學校老舊校舍的拆除重建工程，今年進行規劃設計後明年動工。（記者洪美秀攝）
新竹市獲新春建設大紅包！今年獲教育部補助6億多元經費補助，要進行市轄8所學校老舊校舍的拆除重建工程，今年進行規劃設計後明年動工。（記者洪美秀攝）
新竹市獲新春建設大紅包！今年獲教育部補助6億多元經費補助，要進行市轄8所學校老舊校舍的拆除重建工程，今年進行規劃設計後明年動工。（記者洪美秀攝）
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