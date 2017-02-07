「美國音樂出訪」睽違2年再抵台 爵士樂團10日淡水演出

2017-02-07 20:14

〔記者李雅雯／新北報導〕美國在台協會、新北市政府共同舉辦「強納生‧史凱爾斯鋼鼓樂團新北場音樂會」，將在本週五（10日）晚上7點在捷運淡水站廣場演出，本場演出是台灣地區巡演首站；也是亞洲巡演首站。

「美國音樂出訪」（American Music Abroad） 是一個民間文化交流計畫，由美國國務院贊助。「美國音樂出訪」睽違兩年再度抵台。「強納生‧史凱爾斯鋼鼓樂團」（Jonathan Scales Fourchestra）是一支在2002年成立的融合爵士四重奏，知名鋼鼓音樂評論網站「Pan on the Net」曾如此評論：「他們擁有爵士鋼琴大師瑟隆尼斯‧孟克的態度和莫札特的創意」。

新北市政府文化局長林寬裕說，為深化與台灣在地藝術家的交流，本場次將邀請國內優質演出團隊「人聲時空旅行爵士樂團」共同參與演出，「人聲時空旅行爵士樂團」由楊斯琪所創，其於2012年在中華民國聲樂家協會法國聲樂大賽「香頌歌曲組」中榮獲第一名。

「強納生‧史凱爾斯鋼鼓樂團新北場音樂會」將由強納生‧史凱爾斯鋼鼓樂團、人聲時空旅行爵士樂團帶來多首膾炙人口經典爵士歌曲，演出為免費、免索票。