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重現產業風華 長大師生努力打造這樣的地景…

2017-02-07  20:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕早期是一片甘蔗園的長榮大學，為重現昔日的產業風華，師生團隊結合竹編工藝，努力打造出「糖廍田」地景，以充滿懷舊氛圍的創作，傳承人文歷史，啟用後，也成為新春期間社區民眾賞燈的觀光亮點。

校長李泳龍表示，糖廍象徵著歷史的連結，希望師生不要忘記珍貴的文化遺產，新創事業籌備處將推動「光點聚落」計畫，全新啟用的這項藝術工程，等於是夢想實踐的第一步，未來會再結合跨學系的師生，繼續完成石車造景，重現當地早期的風華歲月。

這項藝術地景工程，是由該校創新育成中心策展人周昱菁發起，透過南關社區大學邀請到竹編名家俞至善指導，召集師生共同製作，合力完成100座縮小版的造型糖廍，再進行佈置。

造型糖廍就佈置在第一教學大樓的停車場旁，距離台鐵沙崙支線不遠，排列出藝術地景後，再由數位內容設計系主任王献章帶領團隊，完成燈光的裝設，夜間啟動下，為校園增添美麗的新亮點。

其實沙崙支線的長榮大學車站，曾為舊糖廍的所在，地景的位置安排，校方認為很有歷史意義；完成後，吸引師生、民眾遊賞，從傳統的竹編作品，感受到不同的藝術氛圍，深受歡迎。

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  • 長榮大學打造的糖廍田藝術地景，吸引學子駐足、遊賞。（記者吳俊鋒攝）

    長榮大學打造的糖廍田藝術地景，吸引學子駐足、遊賞。（記者吳俊鋒攝）

  • 糖廍田藝術工程的燈光裝置啟動後，夜景迷人。（記者吳俊鋒翻攝）

    糖廍田藝術工程的燈光裝置啟動後，夜景迷人。（記者吳俊鋒翻攝）

  • 校方結合竹編工藝打造的糖廍田藝術地景，要重現產業風華。（記者吳俊鋒翻攝）

    校方結合竹編工藝打造的糖廍田藝術地景，要重現產業風華。（記者吳俊鋒翻攝）

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