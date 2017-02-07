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這款欸「日月潭」花燈 網友笑：節能的代表

網友到南投賞燈時，發現一個這樣的「日月潭」花燈；有網友笑稱這應該是本屆花燈展中最節能的代表。（圖擷自爆料公社）

2017-02-07  20:19

〔即時新聞／綜合報導〕元宵將至，全台各地燈會盛大展開，特殊的作品也引發網友熱烈討論，一名蔡姓網友到南投賞燈時，意外發現其中一個作品僅是一個被塑膠布包覆的充氣小泳池，但一看名稱，居然是「日月潭」，讓該名網友笑翻，認為南投燈會也太偷懶了吧。

一名蔡姓網友到南投賞燈，發現一個名叫「日月潭」的作品居然只是一個小小的充氣泳池，隨後照片被分享至《爆料公社》，原PO認為南投燈會實在是太偷懶了，居然把日月潭用充氣泳池帶過，只能給87分不能再高。

不少網友紛紛留言：「日月潭那裡應該寫著（許願池）」、「這一定是藝術」、「放到花蓮就會變鯉魚潭了！」、「金費只購買一個泳圈吧！其他錢都不知道去哪了」、「這個應該是本屆花燈展中最節能的代表……更能代表著阿六不來日月潭的興衰……」、「充氣池經費公道價300元，膠膜+日月潭字樣=藝術創作300萬元，藝術無價！」、「我書讀的少別騙我！」

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