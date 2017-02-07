註冊率非退場條件 私校欠薪將被強制停辦

教育部技職司長楊玉惠解釋將要推行的「私立大專校院轉型及退場條例」草案內容。（記者吳柏軒攝）

2017-02-07 18:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣廣設大學碰上少子化，教育部預估在117年大一新生將剩下15萬8千多名，將推「私立大專校院轉型及退場條例」，其中註冊率、學生數不再是退場條件，將來私校若財務不佳、積欠薪資或生師比未達標等，將列專案輔導對象，若限期未改善與轉型，將被強制退場。

技職司長楊玉惠表示，少子化衝擊下，每年約少1萬名大專生，到117年只剩15萬8千多人，跟105年的25萬人差了10萬之數，學校轉型與退場迫在眉睫，有責任要保障高教環境與學生受教品質，因此正緊鑼密鼓推「私立大專校院轉型及退場條例」草案。

楊玉惠說，草案中第7條明定，私校若財務結構不佳影響教學與營運、積欠教職員工薪資達3個月以上、生師比不達標、教學品質查核不過，以及重大違法情事等，都會被列為條例的專案輔導學校，將直接強制「財產信託」，並派公益監察人及公益董事，介入輔導。

而過去教育部對私校輔導停辦原則中，詳列各項條件，如人數未達3千人且新生註冊率不滿6成，但新的私校退場條例草案卻拿掉人數管制，楊玉惠表示，只要學校董事願意繼續出錢，老師沒有被欠薪，教學品質良好，小而美的學校也值得存在，註冊率不再是必要條件。

楊玉惠說，待條例通過後，將依照新標準重新檢視全國私校，若列為專案輔導對象，就會成立小組介入，學校須提改善、轉型等計畫，限期內未通過改善，就會強制停招停辦；但期限多長，楊玉惠並未明定，只說明不會讓學校拖延。

該條例中，另外設立50億元基金規模，供學校申請融資，如學校轉型過程的必要投資，或退場時無法支付教職員欠薪等，今年已編列25億元，但遭立法院凍結，須待條例通過後才解凍，將4年逐步編足預算，法案最快希望3月能送進立法院，通過後就立即生效施行。

而教育部今天在台北科技大學舉辦該草案的公聽會，現場則有反教育商品化聯盟到場抗議，質疑官方資訊不透明，只有少數代表參與，且曾在教育部過去資料中發現，2023年前會減少20到40所大學，影響重大，質疑退場條例中的轉型計畫，不能解決高教危機，也憂校產淪私產，應立即依私校法強制接管經營不善的大學，保障師生權益。