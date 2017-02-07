東勢新丁粄節週末登場 66斤創意新丁粄亮相

行政院客委會主委李永得（左2）、台中市長林佳龍（右2）切開創意新丁粄。（記者張菁雅攝）

2017-02-07 18:54

〔記者張菁雅／台中報導〕東勢新丁粄節將於11日至12日登場，台中市政府今天為活動暖身，製作重達66斤的新丁粄，分享給民眾，行政院客委會主委李永得也到場肯定市府對客家文化的重視及推廣。

市府客委會今天特別準備創意新丁粄，重達66斤，用豐原的葫蘆墩米、八仙山的甘泉水、東勢的蘿蔔、新社的香菇、石岡的艾草製成，有別於往年以紅粄及花豆為組合的新丁粄。市長林佳龍與李永得當場切開新丁粄，分享給民眾。

林佳龍表示，東勢新丁粄節已連續9年被行政院客委會列入全國客庄12大節慶之一，巧聖仙師文化祭今年也首度列入其中，這對台中市推廣客家文化是一種肯定，而新丁粄節是農業時代留下的傳統生活美學，家中有壯丁就作「龜粄」，隨著兩性平權發展，家中生女兒就做「桃粄」，分享給親友，新丁粄節呈現客家大家庭團圓氣氛，歡迎大家週末到東勢。

李永得則表示，新丁粄節富含客家文化內涵與精神，能帶動地方產業及經濟發展，中央將持續與市府合作，推動「浪漫台三線」，發展東勢大埔客家文化。

市府客委會主委劉宏基指出，今年活動以回歸傳統習俗、深化文化內涵為規劃方向，有傳統新丁粄鬪粄比賽、120斤超級傳統新丁粄展示、創意美學新丁粄展示、擲筊祈福活動、求子儀式等，活動期間，東勢河濱公園免費停車，並在河濱公園停車場、東崎路東勢文昌廟前、東勢客家文化園區、豐原客運總站等四處規劃接駁停靠點，約15分鐘一班。