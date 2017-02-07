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新北最道地燈會 1200顆燈籠燦爛奪目

樹林保安二街整條封閉，布置20座大型主題花燈與千顆創意燈籠，形成璀璨的瀑布燈海。（記者張安蕎攝）

2017-02-07  20:03

〔記者張安蕎／新北報導〕連續舉辦15年的樹林之美新春嘉年華，被譽為「新北市最道地傳統燈會」，樹林保安二街整條封閉，布置20座大型主題花燈與千顆創意燈籠，形成璀璨的瀑布燈海，現場還有80組攤位與各式表演，即日起至2月13日止，一連7天熱鬧開展，讓民眾感受濃濃元宵氛圍。

樹林燈會今年以「金雞報喜‧天道酬勤」為主題，分別在樹林火車站後站廣場、保安二街及鎮南宮佈置1200個樹林區國小學生的彩繪燈籠，並利用LED燈飾與吉祥圖騰打造喜氣意象，其中保安二街展示各式公雞造型的主題花燈，還有傳統雞舍造景，吸引旅客駐足拍照留念。

市長朱立倫今晚至鎮南宮主持點燈儀式，為活動拉開序幕，慈濟、法鼓山等宗教團體也大集結，由海明寺明光法師、新北市佛教會理事長淨耀法師以及不丹高僧等人率隊繞行保安二街，為民眾灑淨祈福、唱誦經文。

朱立倫表示，外地的燈會或許很華麗，但樹林燈會是由區公所、鎮南宮及海明寺共同辦理，充分展現地方特色，是最道地的傳統燈會，打造出「北平溪‧南樹林」的觀光指標。

除靜態展示外，展期間每晚七時至十時由在地藝文團體輪番於鎮南宮廣場演出，現場也推出襪子娃娃、黏土鑰匙圈等免費DIY，11日元宵節當天舉行猜燈謎晚會，12日舉行祈安遶境活動，有大型藝閣車陣及創意造型隊伍踩街。

樹林燈會今年以「金雞報喜‧天道酬勤」為主題。（記者張安蕎攝）

1200個樹林區國小學生的彩繪燈籠，讓民眾感受濃濃元宵氛圍。（記者張安蕎攝）

保安二街展示各式公雞造型的主題花燈，還有傳統雞舍造景，吸引旅客駐足拍照留念。（記者張安蕎攝）

連續舉辦15年的樹林之美新春嘉年華，被譽為「新北市最道地傳統燈會」。（記者張安蕎攝）

樹林保安二街整條封閉，現場還有80組攤位與各式表演。（記者張安蕎攝）

市長朱立倫、鎮南宮董事長許正秋、海明寺明光法師、新北市佛教會理事長淨耀法師以及民意代表共同參加樹林之美新春嘉年華燈會。（記者張安蕎攝）

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