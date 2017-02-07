新北最道地燈會 1200顆燈籠燦爛奪目

樹林保安二街整條封閉，布置20座大型主題花燈與千顆創意燈籠，形成璀璨的瀑布燈海。（記者張安蕎攝）

2017-02-07 20:03

〔記者張安蕎／新北報導〕連續舉辦15年的樹林之美新春嘉年華，被譽為「新北市最道地傳統燈會」，樹林保安二街整條封閉，布置20座大型主題花燈與千顆創意燈籠，形成璀璨的瀑布燈海，現場還有80組攤位與各式表演，即日起至2月13日止，一連7天熱鬧開展，讓民眾感受濃濃元宵氛圍。

樹林燈會今年以「金雞報喜‧天道酬勤」為主題，分別在樹林火車站後站廣場、保安二街及鎮南宮佈置1200個樹林區國小學生的彩繪燈籠，並利用LED燈飾與吉祥圖騰打造喜氣意象，其中保安二街展示各式公雞造型的主題花燈，還有傳統雞舍造景，吸引旅客駐足拍照留念。

市長朱立倫今晚至鎮南宮主持點燈儀式，為活動拉開序幕，慈濟、法鼓山等宗教團體也大集結，由海明寺明光法師、新北市佛教會理事長淨耀法師以及不丹高僧等人率隊繞行保安二街，為民眾灑淨祈福、唱誦經文。

朱立倫表示，外地的燈會或許很華麗，但樹林燈會是由區公所、鎮南宮及海明寺共同辦理，充分展現地方特色，是最道地的傳統燈會，打造出「北平溪‧南樹林」的觀光指標。

除靜態展示外，展期間每晚七時至十時由在地藝文團體輪番於鎮南宮廣場演出，現場也推出襪子娃娃、黏土鑰匙圈等免費DIY，11日元宵節當天舉行猜燈謎晚會，12日舉行祈安遶境活動，有大型藝閣車陣及創意造型隊伍踩街。

樹林燈會今年以「金雞報喜‧天道酬勤」為主題。（記者張安蕎攝）

1200個樹林區國小學生的彩繪燈籠，讓民眾感受濃濃元宵氛圍。（記者張安蕎攝）

保安二街展示各式公雞造型的主題花燈，還有傳統雞舍造景，吸引旅客駐足拍照留念。（記者張安蕎攝）

連續舉辦15年的樹林之美新春嘉年華，被譽為「新北市最道地傳統燈會」。（記者張安蕎攝）

樹林保安二街整條封閉，現場還有80組攤位與各式表演。（記者張安蕎攝）