赴泰旅遊省千元 泰國免簽證費措施延至8月底

泰國政府今（7）日在內閣會議通過，延續「觀光簽證免手續費、落地簽證費半價」措施至今年8月底。（中央社）

2017-02-07 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕泰國政府今（7）日在內閣會議通過，延續「觀光簽證免手續費、落地簽證費半價」措施至今年8月底；泰國政府為了刺激觀光產業，去年12月推出觀光簽證優惠措施，而相關方案原本預計於今年2月28日截止。

綜合媒體報導，泰國自去年12月實施免簽證費、落地簽證費減半措施後，吸引大批國際旅客到訪，相關優惠原本只到今年2月底，為了延續市場熱度，泰國政府今日決議再延長6個月，相關簽證優惠將至今年8月底截止。

該項簽證優惠方案適用於21個國家，包括台灣、中國、印度、烏克蘭等，以台灣旅客為例，若是出國前赴泰國駐台辦事處辦理簽證，每人可省下新台幣1200元的簽證費用，直接在泰國辦理落地簽證，簽證費半價，則可省下1000泰銖。