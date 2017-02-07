| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

嘉南水利會力推太陽能發電 可供3400家庭一年用電

嘉南農田水利會計劃今年度在烏山頭水庫設水域型太陽能發電設施。（嘉南農田水利會提供）

2017-02-07  20:07

〔記者王俊忠／台南報導〕嘉南農田水利會全力推動綠色能源，今年將分三階段在烏山頭水庫、埤池、排水幹、支線部分空間設太陽能發電設施，總設置容量十點五百萬瓦，計畫發電量一三六五萬度，可提供三千四百多家庭一年用電，並有賣電收入，成為水利會多角化經營重點項目。

此外，近來冬季台南雨量偏少，水利會統計，曾文、烏山頭兩水庫蓄水量迄七日共三．七三億噸，恰巧可供一期稻作與二次雜作到五月底的灌溉量，若二月到五月的梅雨季無明顯降雨，水情恐不樂觀，嘉南水利會長楊明風提醒民眾需節約用水。

為配合政府綠色能源政策、促進產業經濟發展同時增加水利會財源，嘉南農田水利會已在一０四、一０五兩個年度利用該會十六處辦公廳舍屋頂空間設太陽能光電設施，已設置約三三八千瓦，每年約可收入二十七萬元。

今年第一階段預計在烏山頭水庫等四處設置水域型太陽能設施，設置容量五五００千瓦，另計畫在北幹線等三處渠道空間設地面型太陽能設施，設置容量約四七００千瓦。水面型第二與第三階段分別設置一萬五千千瓦及六千千瓦，發電後賣給台電都有不錯收益。

至於水情問題，楊明風表示，水利會會加強灌溉用水管理，以因應今年灌溉、工業與民生各標的用水需求，如水稻一期作加一次雜作灌溉，可省下四千五百噸水量；民眾也不能浪費用水。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嘉南 太陽能 水利會 烏山頭
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：嘉南水利會力推太陽能發電 可供3400家庭一年用電


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.