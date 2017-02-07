嘉南水利會力推太陽能發電 可供3400家庭一年用電
2017-02-07 20:07
嘉南農田水利會計劃今年度在烏山頭水庫設水域型太陽能發電設施。（嘉南農田水利會提供）
〔記者王俊忠／台南報導〕嘉南農田水利會全力推動綠色能源，今年將分三階段在烏山頭水庫、埤池、排水幹、支線部分空間設太陽能發電設施，總設置容量十點五百萬瓦，計畫發電量一三六五萬度，可提供三千四百多家庭一年用電，並有賣電收入，成為水利會多角化經營重點項目。
此外，近來冬季台南雨量偏少，水利會統計，曾文、烏山頭兩水庫蓄水量迄七日共三．七三億噸，恰巧可供一期稻作與二次雜作到五月底的灌溉量，若二月到五月的梅雨季無明顯降雨，水情恐不樂觀，嘉南水利會長楊明風提醒民眾需節約用水。
為配合政府綠色能源政策、促進產業經濟發展同時增加水利會財源，嘉南農田水利會已在一０四、一０五兩個年度利用該會十六處辦公廳舍屋頂空間設太陽能光電設施，已設置約三三八千瓦，每年約可收入二十七萬元。
今年第一階段預計在烏山頭水庫等四處設置水域型太陽能設施，設置容量五五００千瓦，另計畫在北幹線等三處渠道空間設地面型太陽能設施，設置容量約四七００千瓦。水面型第二與第三階段分別設置一萬五千千瓦及六千千瓦，發電後賣給台電都有不錯收益。
至於水情問題，楊明風表示，水利會會加強灌溉用水管理，以因應今年灌溉、工業與民生各標的用水需求，如水稻一期作加一次雜作灌溉，可省下四千五百噸水量；民眾也不能浪費用水。
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