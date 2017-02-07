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玉山杜鵑縮時秀 萌開凋謝照主峰

玉管處針對高山開花植物進行調查，並架設縮時攝影機記錄開花情形。（玉管處提供）

2017-02-07  18:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉管處去年起針對玉山開花植物進行3年期調查，探討氣候變遷對於高山植物的開花影響，並為玉山杜鵑做縮時攝影紀錄，呈現杜鵑開花展葉情形，以及山域氣候變化萬千的景象，映照遠方主峰，再現玉山經典印象。

玉管處說，此次針對杜鵑科開花植物調查，目的是要了解氣候暖化對於植物繁衍的影響，近30年前也同樣做過開花植物研究，對照近來2013、2016年的調查結果，發現過去開花種數高峰在6到8月，但近年則在9月還持續開花，本應結果的季節，卻因開花期變長影響後續結果，相關的生態與環境變異趨勢，後續將會追蹤調查。

另外，去年也針對玉山杜鵑開花做縮時攝影，從5月起結花苞、初綻到盛放，直到抽芽、展葉、結果，一整個花期的記錄除能分析開花展葉機制外，未來也會用在保育解說，盼能讓民眾更認識高山開花植物。

相關影音（玉管處提供）

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  • 玉管處針對高山開花植物進行調查，探討氣候暖化對於植物開花結實繁衍的影響。（玉管處提供）

    玉管處針對高山開花植物進行調查，探討氣候暖化對於植物開花結實繁衍的影響。（玉管處提供）

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