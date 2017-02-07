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鹿神！這隻水鹿流浪10天 射7槍才投降

流浪10天的水鹿。（記者顏宏駿攝）

2017-02-07  18:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕打不倒的「鹿神」！彰化縣永靖鄉84歲的褚姓老翁，飼養4隻水鹿，其中一頭母鹿在1月29日從圍籬走失，到昨天傍晚在社頭卓乃潭排水溝發現牠的蹤影。

由於水鹿重達160公斤，抓捕不易，飼主今天請求縣府動物防疫所人員前來，獸醫師總共用了5針才將這隻猛鹿制伏，工作人員趁著水鹿昏昏欲睡，用吊車將牠吊起，再載返「老巢」，結束10天的流浪。

這隻3歲大的母水鹿，當初飼主以14萬元買入，主要用來配種。養了1年多，上個月29日（大年初二）掙脫圍欄走失。家人看老人家每天失魂落魄，十分不忍，將水鹿的相片上傳到臉書「我是永靖人」、「社頭人俱樂部」、「田中人」網站協尋，引起許多網友注意，有網友親眼目睹「小馬現蹤」，留言通知，但家人到現場時已不見蹤影。

經過5天的搜尋，家人原已有最壞的打算，沒想到6日傍晚，有民眾在社頭鄉卓乃潭排水溝看到這隻水鹿報警，老翁獲報前來，看到久違的母鹿，興奮不已，昨天整晚睡不著覺，一大清早就來此地「把風」，因為憑他一己之力，絕對無法抓到水鹿，150公斤的「龐然大物」，在水道上健步如飛，一有風吹草動便遊移奔逃，家人只好透過警方請求縣府動物防疫所動保人員前來幫忙。

今天下午2點，動保人員前來，以空氣麻醉針對水鹿射擊，每次劑量約6cc，「3、2、1，咻」，第1槍就命中，只見水鹿感受劇痛，在水道上來回奔逃，但10分鐘過去，依然健步如飛。

動保人員前後共射了7箭，中了5針，一直到第5針水鹿才頹然倒下，工作人員趕緊用繩索將牠套住，再開來吊車緩緩將牠吊起，水鹿總算結束長達10天的流浪。

飼主褚有志說，他家裡共飼養4隻，這隻比較頑皮，過年跑出去玩，他很怕水鹿被車子撞到，過節的心情盡失，好在最後能安然返家，他謝謝大家的幫忙。

這隻水鹿掙脫圍籬後，循排水道從永靖往社頭方向行走，因為是枯水期，沒有被沖走，加上水道上牧草不虞匱乏，才能支撐10天安然無恙。

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  • 飼主褚有志終於在水道上看到流浪10天的水鹿。（記者顏宏駿攝）

    飼主褚有志終於在水道上看到流浪10天的水鹿。（記者顏宏駿攝）

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