全運會10月登場 吉祥物「古弟」搶先亮相
2017-02-07 19:38
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府承辦的全國運動會，將在10月21日登場，大會吉祥物「古弟」率先與民眾相見歡，春節期間至縣內各大風景區及景點進行快閃活動，縣府教育處指出，古弟以龜山島為意象，採取烏龜為造型，希望彰顯龜兔賽跑中烏龜堅毅的運動家精神，為全運會宣傳。
106年全國運動會，比賽期間為10月21日至10月26日，縣府預計屆時將有8500名選手參賽，加上工作人員約有1萬5000人投入，比賽項目計有33項，至於大會吉祥物古弟，則在過年期間開始亮相，進行快閃活動，與民眾互動。
春節期間古弟全縣12鄉鎮走透透，包含宜蘭市南館市場、冬山鄉歡樂宜蘭年等地，都能看到古弟的蹤跡，許多民眾爭相拍照，活動由宜蘭囝仔活動企劃公司規劃主辦。
古弟由縣政府請設計公司設計，外型是一隻烏龜，頭上戴著原住民頭巾，身著原住民服飾，手中拿著聖火，被製作成人形布偶，在縣內各大活動、風景區亮相，教育處指出，未來在綠色博覽會、童玩節及各校校慶，也能看到古弟身影，希望藉由富有親和力的造型，讓民眾印象深刻，為全運會宣傳。
教育處說，古弟以宜蘭縣龜山島為形象為設計發想，烏龜的外型象徵參賽選手有龜兔賽跑中，烏龜的卓越毅力與超越自我運動精神，烏龜手中的聖火，有龜山島、原民圖騰、綠地及海洋等元素，加上龜頭有原住民服裝意象，代表宜蘭友善熱情的在地特色形象，也傳達出熱情歡迎全國各地朋友參與大會之意。
至於古弟的名稱由來，教育處則表示，名稱取自英文「good」的諧音，以「選手精湛的表現good、大會提供優質服務good及每位來到蘭陽平原的嘉賓都有著幸福good」為口號，期盼能有一場優質的大會。
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