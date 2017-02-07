美妙歌聲搭書香 桃園女監將「如沐春風」

作家楊月娥（中藍衣者）、基隆地檢署檢察長陳宏達（右五）、一信合作社理事主席黃昭胤（後右二），與春風團員等人合照。（記者吳政峰攝）

2017-02-07 21:27

〔記者吳政峰／基隆報導〕更生保護會基隆分會22名志工，為了教化收容人，2年前成立「春風合唱團」，巡迴全國各監所，以音樂薰陶收容人，另類出擊，收到還不錯的回饋，今年與作家楊月娥合作，除了唱歌，再加上贈書，前進桃園女子監獄，期待能淨化更多收容人心靈。

基隆更保會主任蔡宜芳表示，「春風合唱團」前進6監所演唱，與收容人分享「春風吻上我的臉、奉獻、戀戀沙崙站、隱形的翅膀」等曲目，不少收容人聽了痛哭，哽咽地謝謝合唱團員關心，團員們也深受鼓舞，萬分感動。

春風合唱團今年與楊月娥聯繫，盼能由基隆市第一信用合作社出資，購買其著作「靠你媽的關係」100本，送至桃園女監供收容人閱覽，楊月娥欣然同意，甚至允諾與合唱團員一同進入監所，鼓勵收容人向上。

出資的一信合作社理事主席黃昭胤說，書本是洗滌心靈的最佳良藥，期望收容人能藉此獲益。

春風合唱團的推手、也是基隆地檢署檢察長陳宏達指出，教化方式有很多種，音樂絕對是不可或缺的正向療程，盼收容人在聽完曲目後，重新建立返回社會的信心，別再入歧途。

蔡宜芳說，春風合唱團員雖非正統科班出身，但每個人都很認真練唱，團長江菊與指導老師莊瑾潔更是付出很大心血，目的就是希望收容人能用音樂反思，真心改過。

春風合唱團將於9日入桃園女監演唱，團員們希望本次能藉由音樂與書本的結合，讓女性受刑人在面對自己家庭時，能產生好的互動，修復彼此的關係。

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