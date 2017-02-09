| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

情人節就要來了剩自己一個..泰國魯蛇假裝有女友的圖輯 讓全球網友幫QQ

泰國男子上傳一系列「假裝有女友」的照片，眾多單身狗都看哭了。（圖擷取自Rainyokohama55臉書）

2017-02-09  14:24

〔即時新聞／綜合報導〕情歌天后梁靜茹在《分手快樂》中這樣唱到：「情人節就要來了，剩自己一個...」道盡天下無數單身男女的無奈，沒關係，現在泰國男網友@Rainyokohama55 教你，只要用對方法自拍，情人節每天都過～



原來他用高超的拿手機技巧，包括用腳夾、折手功、用嘴叼，營造出假裝和女友親熱的感覺。




我看了都累了...




紅遍全球的Follow Me牽手照也可模仿，而且筋骨實在太軟Q，甚至連腳架都不需要啊！




等到我練就這門折手功，應該也交到女朋友了吧？






以下是「用一頂假髮就能營造出與女友感情甜蜜的假象」教學



這位泰男前天在把這些照片放到自己臉書後引起廣大迴響，至今已有13萬人說讚，外國最大趣味圖片網站9GAG的粉專也轉發照片，又吸引11萬人按讚，可以說全球網友都在幫QQ

大家看了直說，「右手果然是最忠誠的女友」、還有人好奇與其把手腳拐來拐去這麼辛苦，為什麼不叫幫他拍幕後照片的人幫忙拍就好？「該不會幫他拍幕後的是腳架吧」



Source：เรน ทหารม้าโยโกฮาม่า

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 單身 情人節 網搜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：情人節就要來了剩自己一個..泰國魯蛇假裝有女友的圖輯 讓全球網友幫QQ


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.