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情人節就要來了剩自己一個..泰國魯蛇假裝有女友的圖輯 讓全球網友幫QQ
2017-02-09 14:24
泰國男子上傳一系列「假裝有女友」的照片，眾多單身狗都看哭了。（圖擷取自Rainyokohama55臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕情歌天后梁靜茹在《分手快樂》中這樣唱到：「情人節就要來了，剩自己一個...」道盡天下無數單身男女的無奈，沒關係，現在泰國男網友@Rainyokohama55 教你，只要用對方法自拍，情人節每天都過～
原來他用高超的拿手機技巧，包括用腳夾、折手功、用嘴叼，營造出假裝和女友親熱的感覺。
我看了都累了...
紅遍全球的Follow Me牽手照也可模仿，而且筋骨實在太軟Q，甚至連腳架都不需要啊！
等到我練就這門折手功，應該也交到女朋友了吧？
以下是「用一頂假髮就能營造出與女友感情甜蜜的假象」教學
這位泰男前天在把這些照片放到自己臉書後引起廣大迴響，至今已有13萬人說讚，外國最大趣味圖片網站9GAG的粉專也轉發照片，又吸引11萬人按讚，可以說全球網友都在幫QQ
大家看了直說，「右手果然是最忠誠的女友」、還有人好奇與其把手腳拐來拐去這麼辛苦，為什麼不叫幫他拍幕後照片的人幫忙拍就好？「該不會幫他拍幕後的是腳架吧」
Source：เรน ทหารม้าโยโกฮาม่า
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