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加碼補助購電動機車 花縣增充電站因應購車潮

2017-02-07  18:26

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮人購買電動機車最高可省39100元、等於是市價「打5折」，截至去年12月底，共有2442輛重型電動機車領牌，加上已上路的純電動車及新年度千輛補助名額，環保局預估恐掀起一波新、換購潮，今年起將再增設30處充電設備及5處電池交換站，便捷民眾騎乘充電。

花蓮縣今年度「淘汰二行程機車並換購買電動機車」購車補助正式起跑，另還加碼延長至108年，並年年提供1050輛名額，總計可補助4905輛車，其中民眾若選購電動自行車及電動輔助自行車，最高也能省下35200元。

花蓮縣環保局長饒忠說，目前縣境內共有88處電動車充電站及11處電池交換站，為降低花蓮交通工具廢氣排放量，預計今年起將每年增設30處以上充電設備、及5處以上的電池交換站，讓民眾便捷充電，普及化電動機車。

他說，凡設籍花蓮達6個月以上，並年滿18歲縣民，即符合電動機車購買補助資格，申請車輛必須在花蓮或玉里監理站掛牌，新購電動機車自領牌日起1年內（一般民眾）、2年內（公司行號及租賃業者）車輛，須在縣境內使用，不得轉讓。

陳姓電動機車業者指出，自政府推出加碼補助後，業績約成長2成，購買對象多半為年紀較長者及遊憩區租賃店家，目前因充電站方便，已有愈來愈多民眾加入騎乘電動機車行列，逐漸受到市場重視。

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  • 因應電動機車補助新購潮，花蓮縣今年起將再增設30處充電設備及5處電池交換站，便捷民眾騎乘充電。（記者王峻祺攝）

    因應電動機車補助新購潮，花蓮縣今年起將再增設30處充電設備及5處電池交換站，便捷民眾騎乘充電。（記者王峻祺攝）

  • 花蓮人購買電動機車最高可省39100元，已有愈來愈多民眾想要加入騎乘電動機車的行列。（記者王峻祺攝）

    花蓮人購買電動機車最高可省39100元，已有愈來愈多民眾想要加入騎乘電動機車的行列。（記者王峻祺攝）

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