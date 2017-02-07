提高錐麓古道入山人次？ 太管處：已達安全上限
知名太魯閣國家公園「錐麓古道」，年年榮登入山申請人次之冠，太管處為顧及安全承載量，暫時維持現有入山人數規定。（記者王峻祺攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］知名太魯閣國家公園「錐麓古道」，年年榮登入山申請人次之冠，前年因受風災影響，9.6公里處嚴重崩塌，迄今僅開放「東進東出」，但仍不減遊客興致，春節更一度出現爆量申請人潮，讓無法一探古道秘境的民眾好失望，盼能提高單日入山人次。太管處表示，人數已達安全上限。
太魯閣國家公園共有16條路線，需提前申請入園許可證，近年因登山運動盛行，熱門路線幾乎天天額滿，但卻受安全承載管制影響，民眾若非在預定日前，提早30天預約，鮮少能夠擠進「限量隊伍」。
近年太管處入山申請網，每天申請件數平均高達百件，經統計攀登路線人氣前三名為「錐麓古道」、「奇萊主、北峰線」及「南湖大山線」，其中又以熱門景點「錐麓古道」最難預約，平日開放96人入山，週休二日及國定假日則提高至156人。
最適合初、中階登山者攀爬的「錐麓古道」，平均每日雖已開放百人入山，但仍不敵龐大申請件數需求，幾度讓許多無法探訪壯麗斷崖的民眾超失望，紛紛透過各種管道，建議太管處提高入山人數。
太管處副處長張登文說，3年前入山人數已提高到旅遊最上限，從平日60人、假日96人往上遞增名額，但因考量整體安全，「錐麓古道」暫時無法再增加總入山人次。
張登文說，近年錐麓古道入園申請審核業務量暴增，100年約13000多人申請，去年底則增加至30000多人，但基於錐麓古道承載量，多次與專家學者研議後，還是維持現有入山人次，盼民眾能多加諒解。
太魯閣族部落青年拉比‧森吶說，贊成太管處維持現有入山人數，錐麓古道路面狹窄，斷崖垂直落差大，雖適合初、中階登山者攀爬，但仍算是「挑戰級」步道，全程因還保有高山岩生植物及多元自然、人文生態，實在必須控管人次限制，避免造成山林破壞。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 今年最強冷氣團來襲 專家：和過去的冷空氣很不同
- 中市人口逾277萬 今年底將成台灣第2大城
- 傳債權人仍有意願 流標直升機重啟拍賣機率高
- 基隆成功陸橋14日封閉 地方憂交通陷黑暗
- 好市多員工超忠誠！ 把頭髮剃出公司名稱
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- 美中若開戰 軍事專家形容：阿基里斯對上農兵
- 中場秀太殺 女神卡卡專輯銷量激增1000％！
- 經典賽》南韓也不順 僅徵召到1大聯盟球員
- 袁艾菲峇里島渡假 穿比基尼不忘練深蹲
- 自閉症女孩生日沒人來 母親上網求援後湧入人潮
- NBA》甜瓜交易案破局？尼克主帥：目標仍是季後賽
- Hebe送18萬戒 Selina淚崩：沒有人送過我這個
- NBA》Kobe魅力無法擋！高中球衣變小偷最愛
- MLB》從右打看達比修飆速 壓迫感嚇壞球迷（影音）
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- MLB》洋基上次贏建仔 這次仲裁絕不手軟
- 中市921危樓拆除 廢棄物未清惹怨
- 邀中國分享器官捐獻移植經驗 梵蒂岡挨批
- 血汗企業徵才好誠實 直接披露員工誇張工時…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Uber is an isolated case, NDC deputy head says
- 威力彩頭獎摃龜
- 漢翔國機國造簽約激勵 盤中站上40元
- HBL》衛冕軍淡商兵敗如山倒 遭永仁新秀強攻吞3連敗
- 搶超商砍斷店員手掌 惡少手術完成警戒護中
- 英女王 在位六十五週年
- 1月營收翻3倍 奈米材料廠納諾：暫不增資
- 宏達電元月營收 創9個月新低
- 台灣首爆H5N6 中國曾禽傳人11死
- HBL》曾因落選痛哭！高苑黃博暄把握擋下要扮演「刺客」
- 文化部建構影劇橋梁 眾藝人樂觀其成
- 惡少斷人手掌自己韌帶也斷裂 最快後天出院偵訊
- 美保護主義抬頭／世貿組織ITA護體 我ICT產業衝擊有限
- NBA》「吃T專家」表弟爆走 單場2技術犯規恐禁賽（影音）
- 就愛玫瑰金！ 櫻花金低調出線
- 看鐵道煙火節 小過年來七堵
- HBL》旺旺加鳳梨打不贏恩師 南湖末節遭北一女逆轉
- Rain金泰希2度蜜月？悄現身洛杉磯被捕獲！
- 國光針劑銷歐 今年營收成長逾5成
- PUMA女力格言 Swan Pack剛柔並濟
- 所長盤查遭拖行5公尺 畫面曝光！
- 2/18補上班是否開市? 金管會：討論中
- 就是他們！糾眾尋仇現場直擊
- 擋土牆大改造 變景觀新亮點
- 〈幸福補習班〉你的寂寞 早被看穿
標題：提高錐麓古道入山人次？ 太管處：已達安全上限
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email