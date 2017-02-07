提高錐麓古道入山人次？ 太管處：已達安全上限

知名太魯閣國家公園「錐麓古道」，年年榮登入山申請人次之冠，太管處為顧及安全承載量，暫時維持現有入山人數規定。（記者王峻祺攝）

2017-02-07 18:28

［記者王峻祺／花蓮報導］知名太魯閣國家公園「錐麓古道」，年年榮登入山申請人次之冠，前年因受風災影響，9.6公里處嚴重崩塌，迄今僅開放「東進東出」，但仍不減遊客興致，春節更一度出現爆量申請人潮，讓無法一探古道秘境的民眾好失望，盼能提高單日入山人次。太管處表示，人數已達安全上限。

太魯閣國家公園共有16條路線，需提前申請入園許可證，近年因登山運動盛行，熱門路線幾乎天天額滿，但卻受安全承載管制影響，民眾若非在預定日前，提早30天預約，鮮少能夠擠進「限量隊伍」。

近年太管處入山申請網，每天申請件數平均高達百件，經統計攀登路線人氣前三名為「錐麓古道」、「奇萊主、北峰線」及「南湖大山線」，其中又以熱門景點「錐麓古道」最難預約，平日開放96人入山，週休二日及國定假日則提高至156人。

最適合初、中階登山者攀爬的「錐麓古道」，平均每日雖已開放百人入山，但仍不敵龐大申請件數需求，幾度讓許多無法探訪壯麗斷崖的民眾超失望，紛紛透過各種管道，建議太管處提高入山人數。

太管處副處長張登文說，3年前入山人數已提高到旅遊最上限，從平日60人、假日96人往上遞增名額，但因考量整體安全，「錐麓古道」暫時無法再增加總入山人次。

張登文說，近年錐麓古道入園申請審核業務量暴增，100年約13000多人申請，去年底則增加至30000多人，但基於錐麓古道承載量，多次與專家學者研議後，還是維持現有入山人次，盼民眾能多加諒解。

太魯閣族部落青年拉比‧森吶說，贊成太管處維持現有入山人數，錐麓古道路面狹窄，斷崖垂直落差大，雖適合初、中階登山者攀爬，但仍算是「挑戰級」步道，全程因還保有高山岩生植物及多元自然、人文生態，實在必須控管人次限制，避免造成山林破壞。