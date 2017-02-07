去年蘭嶼核廢遷址跳票遭罰 台電可行性報告仍未出關

2017-02-07 18:33

［記者林筑涵／台北報導］蘭嶼核廢料遲因選址未果而導致無法遷出，去年3月底台電原需遞交最終處置場址報告，最後跳票遭原能會開罰1000萬元，台電選擇繳交後同時提起訴願，不過據了解，台電目前選址報告竟仍未繳交，連原能會大門也沒踏進。對此台電僅表示，可行性研究報告會盡快送進經濟部審查。

根據「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」，台電應於去年3月底前提出最終處置場址報告，而台電跳票後，原能會除針對台電開出三級違規處分，更於去年7月對台電開出1000萬元罰緩，不過，台電雖依期限規定繳交罰緩，但仍不服提出訴願，目前尚在審理當中。

值得注意的是，由於最終處置選址困難，台電9月份改以「集中式貯存場」作為蘭嶼核廢料遷址的替代方案，將可行性報告送至經濟部，但因相關內容不足遭經濟部要求補強。台電發言人林德福表示，可行性報告已著手處理，會盡快送交經濟部審查，在為完成蘭嶼核廢遷址前也會維持安全貯存。