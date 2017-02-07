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台灣燈會北港燈區迎聖火 獨輪車街頭表演

朝天宮今天迎聖火，還穿插獨輪車街頭表演。（記者陳燦坤攝）

2017-02-07  18:17

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣燈會北港燈區今晚舉行點燈儀式，朝天宮下午迎聖火，董事長蔡咏锝等人恭送出廟繞行巿區，場面莊嚴、隆重，沿途還有學童獨輪車表演，炒熱歡樂氣氛。

朝天宮今天下午迎聖火，由法師誦唸經文、焚化祈禱文，蔡咏锝與副縣長丁彥哲等地方人士向媽祖上香後，聖火火源從懸掛在大殿的琉璃燈引燃，蔡咏锝等人提著聖火或小提燈緩緩步向大門口，為今天點燈儀式揭開序幕，聖火在民眾簇擁下遶行巿區，象徵帶給地方光明與溫暖。

迎接聖火的隊伍還穿插學生獨輪車表演，幾位女學生靈活操控獨輪車，在馬路前進、後退自如，贏得觀眾熱烈掌聲，隨著天色漸暗，前往朝天宮前舞台參加點燈儀式民眾愈來愈多，警方在周邊路段實施交通管制，同時備有拖吊車，隨時將違規停放車輛拖走。

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