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和男友接吻被爸爸看到 女大生：爸爸狂灌男友茶

2017-02-07  18:53

〔即時新聞／綜合報導〕情侶間做出親密舉動是難免的事，但學生情侶如果被家長「目擊」，那可是相當尷尬，有女大生日前在社群網站發文，表示男友送她回家後，兩人見四下無人，於是就親了起來，豈料她的爸爸看到後，竟然邀男友回家猛灌茶！

女大生在《Dcard》發文，表示昨天男友送她回家，兩人在家門口親到一半，她的爸爸不知道從哪冒出來，男友於是嚇了一大跳，大喊「叔叔好」，爸爸冷淡的看了他一眼後，叫他進來坐。

女大生說，爸爸之後開始泡茶給男友喝，不說話一直看電視，場面相當尷尬，她便和爸爸說「男友喝茶會睡不著」，不料爸爸卻回「這樣就要多喝一點」，然後繼續幫男友倒茶，男友也只好說「沒關係，這個茶很好喝...」。

女大生說，結果男友直到早上9點才有睡意，讓她直呼「我們以後不敢在家門口接吻了啦！」認為爸爸就是逮到機會來整男友。

不少網友加入討論，有人說「晚上不睡覺不就是要...爸爸其實在助攻啊！」、「真的不能在外面做壞事，很容易被看到」、「爸爸會吃醋啦」、「爸爸為了你好，可能是喝茶會殺精吧...」。

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  • 有女大生在社群發文，表示在家門口和男友接吻，結果被爸爸看到。示意圖，人物與新聞無關。（情境照）

    有女大生在社群發文，表示在家門口和男友接吻，結果被爸爸看到。示意圖，人物與新聞無關。（情境照）

  • 女大生說，爸爸之後狂灌男友茶，害男友睡不著。（圖擷取自DCARD）

    女大生說，爸爸之後狂灌男友茶，害男友睡不著。（圖擷取自DCARD）

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