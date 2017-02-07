中市1月不動產買賣移轉登記數 月減17.5％
〔記者張菁雅／台中報導〕根據「大台中房市交易動態資訊平台」2月發布的大台中房市分析月報顯示，1月買賣移轉登記棟數較上個月減少17.5％，但較去年同期增加27％。
大台中房市交易動態資訊平台由市府地政局與逢甲大學土地管理學系、正心不動產估價師聯合事務所及大中不動產估價師聯合事務所共同籌組，分析台中市不動產交易情況，提供民眾買房參考。
2月份大台中房市分析月報顯示，買賣移轉登記數量部分，1月登記棟數為2897棟，較上月減少17.5％，但較去年同期增加27％，推究主因為去年1月正式實施房地合一實價課稅，導致移轉案件集中104年12月，去年1月移轉案件數量驟減2成。
地政局表示，根據內政部統計資料，去年全國買賣移轉棟數約24.5萬棟，創25年來新低紀錄，交易量減少比例部分，台北市減少28.1％最多，其次為台中市減少26%。
整體而言，去年房市受到房地合一稅制實施、總統大選、206南台地震、持有稅制爭議等因素影響，交易價量都明顯萎縮，但在經濟情勢逐漸回暖、買賣雙方對於價格認知差距縮小，且房貸利率持續創新低條件下，未來可望促使房市緩步回溫。
地政局長張治祥也表示，依據去年11月實價登錄資料顯示，台中市住宅交易類型，以大樓與透天厝居多，共約75.3％。大樓方面，屋齡2年以上者，價格區間在500萬至1000萬元，共占50.7％；屋齡2年內的大樓新成屋，集中於南屯區、北屯區與南區，價格區間以1000至1500萬元，占41.2％，其中，南屯區價格區間為每坪25.3萬至28.4萬元，北屯區每坪約16.6萬至19.8萬元，南區則為每坪20.4萬至23萬元。
透天厝方面，屋齡2年以上或以內的新成屋，價格區間均以500至1000萬元比例較高，分別占41.5％及37.1％，主要集中沙鹿、龍井、清水、梧棲等海線區域；其中，交易量較大的沙鹿價格區間為970萬至1400萬元，其次為龍井區760萬至930萬元。
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標題：中市1月不動產買賣移轉登記數 月減17.5％
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