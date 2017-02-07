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不滿年後失業 Uber司機10日赴交通部陳抗

2017-02-07  18:24

〔即時新聞／綜合報導〕Uber台灣遭交通部重罰並勒令歇業，日前宣布自2月10日起暫停在台服務，部分Uber司機不滿即將面臨失業，預計週五（10日）赴交通部抗議，希望交通部讓Uber恢復營運。

綜合媒體報導，台灣Uber司機聯盟今（7）日發出活動公告，預計於10日上午10時赴交通部陳情、抗議，希望交通部能讓Uber恢復營運，並擬將陳情書直接交給交通部長賀陳旦。

對於Uber司機的陳抗行程，Uber公司則表示對相關活動的細節不了解，但不會干預合作駕駛為自己發聲；Uber公司指出，希望能和政府展開良性對談，10日起Uber台灣將暫停叫車服務，後續規劃則會視與政府協商的結果決定。

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  • Uber台灣宣布自2月10日起暫停在台服務，部分Uber司機不滿即將面臨失業，預計週五（10日）赴交通部抗議，希望交通部讓Uber恢復營運。（資料照，記者林正堃攝）

    Uber台灣宣布自2月10日起暫停在台服務，部分Uber司機不滿即將面臨失業，預計週五（10日）赴交通部抗議，希望交通部讓Uber恢復營運。（資料照，記者林正堃攝）

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