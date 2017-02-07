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打敗大台北地區 台南憑這專業成最宜居城市

2017-02-07  21:10

〔即時新聞／綜合報導〕台南市急救醫院從2014年起，進行ST上升型急性心肌梗塞病人急救整合，成效不僅全台之冠，從2014年1月到2016年6月的資料顯示，全台南市ST上升型急救心肌梗塞病人到院，到心導管再灌流時間，平均時間約為68分鐘，達標率為76.7%，近一年的達標率也高於75%，是全台最佳，也超過美國，依照醫療項目來看，台南無疑是全台宜居城市第一名。

綜合媒體報導，醫療品質在宜居城市指標中是非常重要的項目，台南市不僅在2014年起進行ST上升型急性心肌梗塞病人急救整合，先前也針對腦中風患者血栓溶解治療加以整合，可快速為患者治療，比醫療資源豐富的大台北地區還要好，效果皆列全台之冠，成大醫院表示，其中因素之一應該是北部塞車嚴重，會使需要急救病患到醫院的時間延後所致。

奇美醫院全人醫療科醫師吳孟杰表示，全台僅台南進行ST上升型急性心肌梗塞病人急救整合，這類型患者主要指大血管的阻塞，患者往往在發病時命懸一線，但只要在黃金時間內搶救，隔天就能生龍活虎，台南市13家急救責任醫院從2014年初進行整合，在調度急救資源的情況下，病患最多在120分鐘內就能受到治療，成效優異。

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  • 台南市急救醫院從2014年起，進行ST上升型急性心肌梗塞病人急救整合，成效不僅全台之冠，甚至超越美國。圖為示意圖。（資料照，記者王捷攝）

    台南市急救醫院從2014年起，進行ST上升型急性心肌梗塞病人急救整合，成效不僅全台之冠，甚至超越美國。圖為示意圖。（資料照，記者王捷攝）

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