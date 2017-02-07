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傳債權人仍有意願 流標直升機重啟拍賣機率高

2017-02-07  17:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕法務部行政執行署今日舉辦「123全國聯合拍賣會」，其中台北分署在開春第一拍就祭出中興航空名下的川崎BK-117B-2型直升機，底價約3千萬，無奈該品項歷經4次拍賣仍是流標。台北分署主任執行官鍾志正稍早指出，通常4拍流標後會將財產啟封發還義務人，但實務上債權人可能會認為該物品仍有拍定可能而有意繼續拍賣，本案繼續拍賣的可能性很高。

鍾志正指出，因中興航空積欠勞健保費及違反民用航空法、勞基法的罰鍰約900多萬元，台北分署在104年時查封該架直升機，當時鑑價價格約6600萬元，從去年年中至今，已經歷經3次流標，今天底價降到約3123萬元仍無人投標。

鍾志正提到，目前直升機仍停放於松山機場，台北分署將會主動詢問債權人是否有意繼續進行拍賣，他認為展開第2輪拍賣的機率很高，但第2輪第1次拍賣的金額未必比此次要低，實際底價仍要評估。

至於其他不動產部分，前台北市政府市政顧問許博允因替妻子做擔保，導致名下位於松山區的土地遭拍賣，但因其持分僅有1/8，且無地上建物所有權，同樣以流標收場；而今天台北分署唯一有著落的不動產，是一塊位於萬華區的土地，雖無人投標，但以底價179萬元被國稅局主動承受。

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  • 台北分署主任執行官鍾志正認為，流標的直升機重啟拍賣機率極高。（記者黃欣柏攝）

    台北分署主任執行官鍾志正認為，流標的直升機重啟拍賣機率極高。（記者黃欣柏攝）

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