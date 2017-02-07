機捷完成竣工驗收後 逾期罰款可從45億工程尾款扣
2017-02-07 17:57
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場捷運已於2月2日試營運，不過距離依照合約標準驗收及竣工還有1年時間，交通部高鐵局長胡湘麟表示，目前高鐵局仍有45億元左右的工程尾款，將會先扣下來，不擔心逾期罰款收不到錢。
高鐵局表示機場捷運合約規定，完成通車程序後，還需依合約標準進行為期一年的機電系可靠度、可用度、維修度及安全性驗證展示，通過後才能申報竣工及驗收。高鐵局總工程司鍾維力表示，一年時間將從2月2日開始計算，若一年後無法依合約標準驗收，所增加時間仍算工程逾期。
機場捷運機電系統，與承包商丸紅商社合約金額約254億元，逾期罰款最高可罰到總工程款的10%，也就是25.4億元；鍾維力表示，工程逾期罰款早已達到上限，但竣工並完成合約驗收後，就會審核丸紅所提出的工程展延是否符合資格，若有逾期就會開罰，且能夠直接從工程尾款當中扣，不必擔心收不到錢。
不過損害賠償方面，不論是交通部還是丸紅提出，後續將透過爭議調解、商業仲裁或訴訟的方式處理。高鐵局表示，像是桃園大眾捷運公司向交通部提出因為延後通車所衍伸的人事費用等約13億元，就會主張丸紅應該要負責；但損害賠償金額，就不能夠從工程尾款去扣，都須按照程序執行。
高鐵局指出，機場捷運團體試乘方面，從2月2日至2月6日共安排330團，累計約3萬4000人次試乘，系統運作除偶發月台門訊號異常、電聯車車門異常、行李處理系統異常等事件外，整體還算正常順暢。
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