台東「Smart School」行動學習 突破時空限制

2017-02-07 17:35

［記者黃明堂／台東報導］台東縣溫泉國小建置「Smart School」智慧教室，以行動學習突破時間與空間的限制，成為全台15個智慧教室之一。今天辦理寒假交流分享會。台東縣長黃健庭表示，推動智慧城市及資訊教育，希望能夠縮短解決城鄉教育資源差距。

台灣三星電子配合政府「推動數位學習活化教學」政策，於2015年完成全台15縣市15所智慧教室「Smart School」，今天齊聚分享經驗，全台共超過百位的國小校長、主任與教師出席，現場也設置Samsung Gear VR虛擬實境體驗區。

台灣三星電子公共事務部洪悅容總監說：「除全台15縣市建置智慧教室，更在醫院、大學陸續建設智慧教室，並期待在今年能運用三星的科技資源協助全台各地10所原住民族重點學校，擴大行動學習在台灣的範圍及影響力。」

黃健庭表示，行動學習儼然成為21世紀教育的未來，數位教育讓學生更主動地學習，師生之間也能有更多的互動。台東已經步向智慧城市，也正在打造TTMaker創新創業園區。

「Smart School智慧教室」將數位工具與學習融合在一起，創造更為有趣的互動式學習經驗，並提升學童自主學習、發掘問題、和解決問題的能力。

蘭嶼鄉東清國小也希望建置「Smart School智慧教室」，校長邱光輝指出，期盼推動設置「Smart School智慧教室」，能夠以「網路代替道路」，讓偏鄉離島的孩子也能夠與都會區學校同享數位資訊的教育與成果，另外，也希望提升離島孩子的自學能力，以及對於原住民文化課程、社區進行紀錄了解，做為他們未來學習的歷程。