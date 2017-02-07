大台南囝仔仙拚仙10日登場 為鹽水蜂炮暖場

「大台南囝仔仙拚仙」將於10日在鹽水武廟廣場登場。（台南市教育局提供）

2017-02-07 17:26

［記者劉婉君／台南報導］配合台南鹽水蜂炮，台南市政府與鹽水武廟合辦的「大台南囝仔仙拚仙」民俗表演活動，10日上午9時至下午4時，將在鹽水武廟廣場率先登場，為元宵節鹽水蜂炮活動暖場。

「大台南囝仔仙拚仙」活動今年邁入第17年，民國90年創辦時名為「南瀛囝仔仙拚仙」，歷經台南縣市合併舉辦迄今，以傳統藝術薪傳為主軸，融合民俗體育與現代表演藝術，提供南市國中小學學童藝術團隊演出舞台，今年有國中4所、國小21所、幼兒園2所，總計28個團隊參與，表演跳鼓、舞蹈、舞龍、鼓術、跳繩、扯鈴及鬥牛陣等技藝，展現多元藝術之美。

教育局長陳修平表示，民俗技藝是台灣人熟悉的常民記憶，也是台灣歷史文化重要的資產，希望藉由「大台南囝仔仙拚仙」活動，為鹽水蜂炮揭開序幕，也為發揚台灣本土文化注入活力。