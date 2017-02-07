福高關西服務區春節廢水再污染關西 鄉親凍未條
〔記者黃美珠／關西報導〕福爾摩沙高速公路關西服務區因為春節車多、人多，導致廢水也多，廢水處理廠無法有效運轉處理，今年春節一如往年，第「N」度造成下游關西鎮粗坑溪水遭污染，鄉親氣得跳腳，紛紛拍照存證。
鎮長吳發仁說，將透過縣府向中央反映前述狀況，要求改善。代表會主席劉德樑則號召鎮民下週二（14日）一起去交通部陳情抗議。
高公局北區工程處關西工務段段長羅仕欣說，造成鄉親的困擾他們很抱歉，實在是春節連續假期天氣太好、遊客太多，一下「產出」太多所致。
他們去年為了解決前述問題，投下400萬元更新廢水處理廠的操作設備，且啟用了備用池，讓每天最大的廢水處理量，從400公噸提升為650公噸，平時雖能支應該服務區單日100多公噸的廢水需處理量。但今年春節1天來客所「產出」的廢水卻破了500公噸，使得廢水處理廠沒辦法充分運轉，才會造成污染。
為了一勞永逸，他們計畫另新建1個總容量為1500公噸的暫存池，以避免未來年節類似的問題再發生。
新竹縣生態休閒發展協會總幹事邱昭君說，關西服務區的廢水污染每年春節都會發生，有時候比較長的連假碰上好天氣也會。
今年年初三就有鄉親發現，關西服務區的廢水放流後造成該鎮東安里粗坑溪被污染。他次日趕往現場拍照採證，發現整條流域的溪水呈深咖啡色，水面充斥著大量的白色泡沫，魚蝦大量暴斃且已經腫脹、發臭，魚屍綿延約2.5公里，大家都很氣憤。
劉德樑抨擊，交通部用30多年前的舊有設備及容量在處理30年後的遊客「產出物」，這些放流的廢水，包含了遊客的「排泄物水」，根本罔顧關西居民的生活品質。
他發起「拒當二等公民、喝百萬人不要的排洩物水」陳情活動，將在下週二（14日）早上10點，率領鄉親在交通部大門口求見部長賀陳旦，要交通部立刻改善關西服務區的廢水處理設備，也針對關西鎮民飽受的塞車之苦重新規劃興建外環道路。
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標題：福高關西服務區春節廢水再污染關西 鄉親凍未條
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