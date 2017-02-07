看發文覺得人「蠻乾淨的」？ 女網友欲「借種生子」

2017-02-07 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名賴姓男網友因常在臉書社團《爆廢公社》發文而收到一位小姐的神奇請求，該名小姐私訊男方指出，常常看見男方發文，覺得他「蠻乾淨的」，因此想要「借種生子」，讓男方哭笑不得，公開這段讓人好笑又無奈的私訊內容。

一名賴姓男網友在臉書《爆料公社》指出，一位女網友因常見他在爆廢發文，因此私訊他，稱讚其給人的感覺不錯又蠻乾淨的！但因為自己不想結婚，可是爸媽又急著抱孫，因此想跟賴男「借種生子」，讓這位男網友大傻眼，不知道如何是好。

不少網友紛紛留言：「單憑發文可以知道對方的品性操守乾淨與否，不知仙姑已經修到幾重天，還缺徒兒嗎？」、「人帥有人要借種……我們這種人家都說借過……」、「找老王吧，他很熱心助人的」、「去園藝店買一包種子給她！要這麼品種都有！外來種、本土的……都有！」、「可考慮簽『生』前契約，不然會被告到脫褲」、「一定是不夠正才會被po」、「幻覺！一切都是幻覺！」