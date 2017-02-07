虎尾社造大賞攝影創作賽開跑 邀全國好手挑戰

2017-02-07 17:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕來自越南的阮紅巧最喜歡莿桐蒜頭，擁有好歌喉的柬埔寨蘇美蘭贏得歌唱佳作，最喜歡雲林人的和善，就讀二崙國中補校越南籍配偶黎素幸還創作花燈參加台灣燈會競賽，虎尾社造大賞攝影創作賽今天起開跑，邀全國好手挑戰，找出虎尾社區營造之美。

虎尾鎮公所結合雲林縣攝影學會舉辦虎尾鎮社造之美攝影創作賽徵件，希望透過攝影呈現虎尾社區營造文化，比賽題材以虎尾鎮29個里社區實體建設、人文風景、地方名特產，能具體呈現虎尾鎮社區營造之美者。

比賽最高獎金2萬元，徵件期間自即日起至12月18日，歡迎愛好攝影藝術人士踴躍參加，作品請寄送至雲林縣虎尾鎮光明路68號虎尾鎮立圖書館社區營造之美攝影比賽小組。

雲林縣攝影學會理事長許平和指出，雲林燈會即將盛大開幕，首創新住民燈區，今天虎尾公所也特別邀來多名新住民表演，象徵多元文化融合，歡迎所有新住民共同參賽，也提醒親子走讀社區、走讀虎尾時別忘了拍照，說不定抱回金牌的就是你。