許厝學童TdGA升高是「蛋」惹禍？ 專家質疑

2017-02-07 17:14

〔記者林惠琴／台北報導〕雲林縣橋頭國小許厝分校61名學童，去年因研究發現尿液中的VCM（氯乙烯）代謝物濃度TdGA（硫代二乙酸）數值偏高，恐提高罹癌風險，被迫遷回本校就讀，但衛福部國健署委託成大調查發現，遷回本校後，學童的TdGA濃度不降反升，進而出現與食蛋習慣有關的推論，對此，專家均認為，此次不是「研究」，而是「檢測」，過程不夠嚴謹，不宜如此推論。

今日參與國健署專家會議的台大公衛學院副院長詹長權表示，成大檢測的結果就是證實兩件事情，其一，學童的尿液中確實有度TdGA，其二，相關地區的空氣監測也的確檢出VCM，但僅「定性」未「定量」，因此無法確認濃度數值。

詹長權指出，此次的檢測不能與先前的其他相關研究結果一起比較，因為並不是在相同的條件上，時空背景有差異，且執行實驗室也不同。

此外，詹長權強調，一個研究會有明確的假說、設計，以及一連串的審查、修正過程，進而推論出結果，動輒好幾年，反觀此案，短短幾個月的時間，流程不夠嚴謹，因此只是一個「檢測」，而非「研究」，不能推論例如學童尿液中的度TdGA濃度高可能與食蛋習慣有關等，實際來源仍有待進一步研究才能確認，並強調多數與會專家也不同意相關推論。

國家衛生研究院國家環境醫學研究所所長郭育良也說，不同實驗室做出來的結果，可能就會有差異，並認為國健署當時委託成大調查的背景，主要是應當地居民需求，希望進一步了解各個地點的相關物質濃度高低，但來源並不在探討目的之中，因此不宜推論學童尿液中的TdGA濃度高可能與食蛋習慣相關。

郭育良並強調，先前國衛院所做的研究，主要從數值推論學童尿液中的TdGA可能與VCM相關，是提出一種疑慮，而非斷然認為一定來自VCM，只是站在衛生單位的角度，既然有疑慮就必須做出防範措施，以期減少暴露量，進而建議預警性遷校。