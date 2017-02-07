戀戀學甲蜀葵花海 文化節25日見
2017-02-07 17:15
利用休耕農田栽種大面積「蜀葵花海」，花期即將展開，學甲區公所今年擴大舉辦文化節活動，25日盛大登場。（記者王涵平攝）
〔記者王涵平／台南報導〕利用休耕農田栽種大面積「蜀葵花海」，花期即將展開，學甲區公所今年擴大舉辦文化節活動，25日盛大登場。
台南市議員謝財旺及侯澄財、學甲區長邱志榮、農業局輔導科長吳威達、台灣鯛協會理事長陳連益、學甲區里長聯誼會長陳敏男等人今日召開記者會，邱志榮表示，蜀葵花可以長到約1丈高，俗稱「一丈紅」；花語為「真誠的愛」，每年吸引約10萬人次遊客，今年種植面積維持4公頃（共5個專區，光華專區為2公頃）。
今年活動包括蜀葵花田音樂會、推廣環保藝術裝置、學童寫生比賽、蜀葵花間農市集、發現學甲麥田圈親子DIY體驗活動、台灣鯛風味饗宴，在地人王偉篴也創作一首學甲蜀葵花季主題曲「精靈」。
陳連益指出，為讓民眾能一飽口福，品嚐在地最新鮮的食材，推出「台灣鯛風味饗宴」，以學甲本地養殖台灣鯛入菜的創意料理，接受民眾預訂，歡迎前來蜀葵花田中感受「產地-餐桌」的美食饗宴。
南榮科技大學代校長王俊惠說，創意產品設計系利用回收寶特瓶，推疊出具學甲意象的台灣鯛，悠游於油菜花黃金花海，創造出獨一無二學甲地標，也是特色之一。
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