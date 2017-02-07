海大與瑞中策略聯盟 照顧偏鄉弱勢生

2017-02-07 17:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕為縮短城鄉差距，積極推動弱勢學生照顧，國立台灣海洋大學7日與瑞芳國中策略聯盟，秉持「大手牽小手」的精神，協助推廣海洋教育，推動偏鄉科教創客與藝才教育，希望讓學生能適性發展，找到自己出路。

兩校策略聯盟簽約典禮在海洋大學行政大樓舉行，由海洋大學副校長莊季高及瑞芳國中校長王綠琳代表簽署，未來雙方將進立緊密合作關係，辦理教師增能、課程研習、學生社團交流、學生輔導、資源共享等合作項目，讓學生有更多元的選擇，提供更多元的生涯發展規劃。

海大副校長莊季高表示，學校有心，學生蒙福，教育期心，國家蒙福，希望在兩校積極合作下，拓展學生視野，達到教育品質提升的目的，對於海大與瑞中都是一個新契機。

瑞芳國中校長王綠琳表示，如何幫助瑞芳孩子更有願景，而站在巨人的肩膀上，相信孩子能看得更高更遠，感謝海大的資源挹注，讓瑞中的活動及課程都有更棒的進步，未來將積極推動創客與藝才教育，並持續與海大一同合作，教育齊心將能改變孩子的未來，大手牽小手再創教育新價值。