| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

海大與瑞中策略聯盟 照顧偏鄉弱勢生

2017-02-07  17:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕為縮短城鄉差距，積極推動弱勢學生照顧，國立台灣海洋大學7日與瑞芳國中策略聯盟，秉持「大手牽小手」的精神，協助推廣海洋教育，推動偏鄉科教創客與藝才教育，希望讓學生能適性發展，找到自己出路。

兩校策略聯盟簽約典禮在海洋大學行政大樓舉行，由海洋大學副校長莊季高及瑞芳國中校長王綠琳代表簽署，未來雙方將進立緊密合作關係，辦理教師增能、課程研習、學生社團交流、學生輔導、資源共享等合作項目，讓學生有更多元的選擇，提供更多元的生涯發展規劃。

海大副校長莊季高表示，學校有心，學生蒙福，教育期心，國家蒙福，希望在兩校積極合作下，拓展學生視野，達到教育品質提升的目的，對於海大與瑞中都是一個新契機。

瑞芳國中校長王綠琳表示，如何幫助瑞芳孩子更有願景，而站在巨人的肩膀上，相信孩子能看得更高更遠，感謝海大的資源挹注，讓瑞中的活動及課程都有更棒的進步，未來將積極推動創客與藝才教育，並持續與海大一同合作，教育齊心將能改變孩子的未來，大手牽小手再創教育新價值。

廣告
  • 國立台灣海洋大學７日與瑞芳國中策略聯盟，協助推廣海洋教育，推動偏鄉科教創客與藝才教育；圖為海大副校長莊季高（左）與瑞芳國中校長王綠琳（右）代表簽署。（圖為海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學７日與瑞芳國中策略聯盟，協助推廣海洋教育，推動偏鄉科教創客與藝才教育；圖為海大副校長莊季高（左）與瑞芳國中校長王綠琳（右）代表簽署。（圖為海洋大學提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：海大與瑞中策略聯盟 照顧偏鄉弱勢生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.