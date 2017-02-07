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行政執行署拍賣戲服 六套賣11600元

2017-02-07  17:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東某歌仔戲團因積欠33萬多元稅款，行政執行署屏東分署查扣6套歌仔戲服，今天下午公開拍賣，屏東分署還商請替役男穿上戲服表演歌仔戲拍賣拉抬價格，但因為戲服的用途有限，購買者不多，總計才拍得11600元，全由從事戲班工作的尹姓女子標得。

屏東分署表示，該戲團從因積欠汽車燃料稅、牌照稅及營所稅共33萬多元，雖然戲團負責人有誠意清償，但依規定仍應查扣相關物品，因此先查扣了6套價值數萬元的戲服進行拍賣，為了讓拍賣會順利進行，還特別委請6位屏東分署的替代役男學習歌仔戲的基本台步，並在拍賣時穿上戲服表演歌仔戲暖場，以吸引買家的注意競標。

大學就讀電機系的替代役男黃弘杰說，為了表演歌仔戲大家練了一個月，由於沒有任何的傳統戲曲基礎，因此學習上格外的困難，認為學習演歌仔戲是當兵的另一種特別的體驗，覺得很有趣。

在戲服進行拍賣時，現場有3、4人進行競標，每套戲服皆以1100~2800元不等價格標出，全部皆由尹姓女子搶標得手，六套戲服及頭飾共花了11600元標下，尹女說，自己從事戲班的工作，這些戲服每套的製作價格約在8000元以上，能夠低價購得很開心。

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  • 行政執行署屏東分署拍賣戲服，替代役男還演出歌仔戲拉抬行情（記者葉永騫攝）

    行政執行署屏東分署拍賣戲服，替代役男還演出歌仔戲拉抬行情（記者葉永騫攝）

  • 行政執行署屏東分署拍賣歌仔戲服（記者葉永騫攝）

    行政執行署屏東分署拍賣歌仔戲服（記者葉永騫攝）

  • 行政執行署屏東分署進行拍賣，拍賣戲服時民眾報以熱烈的掌聲鼓勵（記者葉永騫攝）

    行政執行署屏東分署進行拍賣，拍賣戲服時民眾報以熱烈的掌聲鼓勵（記者葉永騫攝）

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