減少高風險家庭 中市將推復原力培育計畫

2017-02-07 17:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會局今年要推動「兒少高風險家庭復原力培育」計畫，社工將深入願意參與計畫的高風險家庭，了解子女的需求，結合社區資源，讓這些家庭的孩子發揮長才，進而增加孩子自信及親子關係，未來也將安排孩子擔任志工，回饋社會。

會形成高風險家庭，除了經濟因素，也有很多是因為父母或者單親家庭忙於工作，又缺乏家庭支持系統的協助，讓家長疏於照顧子女，站在人性考量，社會局認為，只要協助有意改變現狀的高風險家庭，導入社會支持系統，讓社區支持系統進入，使其恢復家庭功能，將可降低高風險家庭的產生。

台中市每1年高風險家庭的通報約2200案，而目前在案約550案，社會局今年要推出「兒少高風險家庭復育力」培育計畫，要針對高風險家庭的子女進行培育，社工們在了解其需求後，連結社會資源，讓高風險家庭的子女，有機會發揮能力，展現長才。

社會局會協助讓社會資源加入，讓孩子與社區小朋友一同學習，家長也要陪同孩子規劃，未來會讓孩子將學習結果在社區發表成果，以獲得社區人的肯定，增加孩子的自信，也增進親子關係。

若有一位孩子想要單車環島，社工就會結合社區同樣有興趣的孩子，引進社區資源，大家一同來學習組裝和維修單車，學習長程路途規劃與騎乘，家長並一同參與規劃。

社會局表示，這些資源是來自社會，「禮物是社會給予，不是上天掉下來的 」，因此要讓孩子懂得感恩及回饋，從學習中獲得願望，而不是直接就安排去環島，讓孩子知道「得來不易「之理。

未來孩子也要從事志工，或者轉而將所學教其他有需要的孩子，以回饋社會。

社會局預估2月底實施，今年預估可協助50個高風險家庭。