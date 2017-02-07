寶山「打中午」百年習俗 11日熱鬧登場
新竹縣寶山鄉延續近200年的客家習俗「打中午」文化季，11日元宵節當天將熱鬧登場，各家戶將挑擔端出特色美食。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣寶山鄉延續近兩百年的客家習俗「打中午」文化季，11日元宵節當天，將自新豐宮祭祀後展開遶境，近午各家戶將挑擔奉飯端出特色美食，今年更增添健康佳餚作示範，鄉長邱坤桶邀請全國民眾週末一同來寶山「食福」，吃的健康、分享福氣。
寶山鄉公所今天在新豐宮，安排客家獅表演，並請來學童和地方人士一同挑擔，為週末登場的「打中午」宣傳。邱坤桶表示，「打中午」相傳從清道光年間開始，為祈求神力驅逐瘟疫，傳衍每到農曆正月14到15日元宵節，開墾地區客家庄就會舉辦神明遶境祈福活動；遶境期間，各家戶會在中午自發地挑擔奉飯「打中午」，擺出特色美食，供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，象徵「食空空，好年冬」。
邱坤桶說，新豐宮祭祀圈含蓋新城、深井、寶斗及三峰等各村，11日上午7點半起，主神三山國王與轄內眾神明神轎、陣頭等，自新豐宮展開遶境，最後進行挑擔儀式「打中午」。
縣府文化局蔡榮光說，「打中午」活動促進居民情感交流，展現客家人好客、分享和奉獻的精神，是值得保存發揚的傳統習俗。
今年的挑擔美食，新增縣府及衛生所的健康挑擔，烹調以蒸、燙及炒取代油炸，減鹽、減糖、減油及少醬，還加入當地蔬果來增加纖維。代表會主席陳東平拍胸脯說，「不怕你來吃，就怕你不來」！
邱坤桶表示，打中午從2011年起擴大舉辦，每年獲得客委會補助和縣府的支持。今年除提供1000個紀念品供參與者憑券索取，也安排6班免費接駁專車，當天上午8點到10點35分，自台鐵新竹車站旁台電K書中心發車，行經寶山鄉公所到會場，也歡迎民眾現場報名寶山輕旅行半日遊，參觀柑橘、竹筍、橄欖、黑糖、木炭等特色產業，飽覽水庫風光，認識寺廟文化。
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標題：寶山「打中午」百年習俗 11日熱鬧登場
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