幫視障者外出更安全 東縣社會處招募導盲志工

2017-02-07 16:48

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府社會處為讓縣內視障者有更多社會參與機會，開辦導盲志工服務，但可實際從事導盲服務的志工有限，加上視障者的生活習慣，去年僅服務32人次，由於各鄉鎮仍有導盲志工需求，社會處招募年滿20歲以上的民眾加入，完成講習訓練及實務訓練即可取得資格。

社會福利科代理科長楊幸錦表示，導盲志工經過1年試辦，於去年正式推出，全縣符合導盲志工資格者有30人，但可實際投入相關服務者僅8人，雖然視障者申請導盲志工從事定向行動練習、生活技能訓練、外出購物，或定點接送參與活動或就醫等皆為免費，礙於視障者對於陌生人的信任度、使用相關資源習慣，1年僅服務32人次。

楊幸錦說，今年將再招募志工，只要有意協助視障者、年滿20歲的民眾都可於3月15日前報名，完成講習訓練及實務訓練即可取得資格，洽詢電話：089-340720分機141。