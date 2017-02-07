綠水龍蜥蜴出沒 新北啟動獵龍行動

2017-02-07 16:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市農業局102年起針對外來入侵種生物「綠水龍」蜥蜴進行清除工作，至去年底總計清除300餘隻，原本只在新店地區發現的綠水龍，去年又在林口地區發現新棲地，為防止繁衍擴散，農業局啟動「獵龍行動」，目前為止共清除51隻。

綠水龍又稱「亞洲水龍」，是一種爬樹能力強的半水棲蜥蜴，原產地在中南半島東部，雄蜥最大身長達95公分，原引進當寵物飼養，幼時外型像綠鬣蜥，全身翠綠色，頗受歡迎，但長大後個性兇猛食量驚人，常遭飼主棄養，若不立即清除，將嚴重破壞生態平衡，對本土生物造成威脅，清除方式為捕捉後實施人道處理。

農業局長李玟表示，市府102年委託專家清除新店地區綠水龍，數量受到控制，去年林口地區又發現新族群，兩地相隔甚遠，綠水龍從新店遷移到林口的機會微小，推測是民眾購買後無法照顧而棄養。

農業局說，新店地區今年仍發現零星個體，數量雖然不多，仍會持續監測，進行清除工作。