| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

太平農會表揚模範農民 攜手拼高品質農產

2017-02-07  16:52

〔記者陳建志／台中報導〕太平區農會今天舉行農民節表揚大會，表揚154位模範農民和有功人員，肯定過去1年的付出，農會總幹事余文欽除希望老農成為青農的模範，強調去年包括竹筍、荔枝、香蕉都創下高價，希望農會帶領農民以差異化管理，培育出高品質的農產，在市場上賣出高價，創造更大利潤。

太平區農會今天舉行農民節表揚大會，表揚154位模範農民、模範農家婦女、模範產銷班長和各項有功人員，中午並設宴款待，感謝他們過去1年的付出，除太平農會理事長林章吉、總幹事余文欽、常務監事陳展群出席，市府農業局邱松山科長、太平區長陳小菲、市議員李麗華等人也都出席祝賀。

太平農會總幹事余文欽表示，太平農民去年不論在種植和管理都有很好成績，特別頒獎肯定有功人員的辛勞，強調去年受氣候影響，不少農產都欠收，不過包括枇杷、龍眼、香蕉、荔枝、竹筍都創下天價，以香蕉來說每斤賣到120多元、竹筍每斤賣到140多元，荔枝每斤也賣到5、60元。

余文欽表示，價格已經不是消費者唯一在意的問題，高品質、健康、安全的農產才是民眾關心的，希望農民經由差異化的管理，培育出高品質的農產，在市場上賣出好價錢，另外也希望經由對老農的表揚，成為青年農民的楷模，希望更多青年農民返鄉一起努力。

相關影音

廣告
  • 太平農會今天舉行農民節表揚大會，農會總幹事余文欽（中）表揚模範家政班長。（記者陳建志攝）

    太平農會今天舉行農民節表揚大會，農會總幹事余文欽（中）表揚模範家政班長。（記者陳建志攝）

  • 太平農會今天舉行農民節表揚大會，市府農業局邱松山科長（中）頒獎表揚有功人員。（記者陳建志攝）

    太平農會今天舉行農民節表揚大會，市府農業局邱松山科長（中）頒獎表揚有功人員。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太平農會 模範農民 農會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：太平農會表揚模範農民 攜手拼高品質農產


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.