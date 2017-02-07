太平農會表揚模範農民 攜手拼高品質農產

2017-02-07 16:52

〔記者陳建志／台中報導〕太平區農會今天舉行農民節表揚大會，表揚154位模範農民和有功人員，肯定過去1年的付出，農會總幹事余文欽除希望老農成為青農的模範，強調去年包括竹筍、荔枝、香蕉都創下高價，希望農會帶領農民以差異化管理，培育出高品質的農產，在市場上賣出高價，創造更大利潤。

太平區農會今天舉行農民節表揚大會，表揚154位模範農民、模範農家婦女、模範產銷班長和各項有功人員，中午並設宴款待，感謝他們過去1年的付出，除太平農會理事長林章吉、總幹事余文欽、常務監事陳展群出席，市府農業局邱松山科長、太平區長陳小菲、市議員李麗華等人也都出席祝賀。

太平農會總幹事余文欽表示，太平農民去年不論在種植和管理都有很好成績，特別頒獎肯定有功人員的辛勞，強調去年受氣候影響，不少農產都欠收，不過包括枇杷、龍眼、香蕉、荔枝、竹筍都創下天價，以香蕉來說每斤賣到120多元、竹筍每斤賣到140多元，荔枝每斤也賣到5、60元。

余文欽表示，價格已經不是消費者唯一在意的問題，高品質、健康、安全的農產才是民眾關心的，希望農民經由差異化的管理，培育出高品質的農產，在市場上賣出好價錢，另外也希望經由對老農的表揚，成為青年農民的楷模，希望更多青年農民返鄉一起努力。

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