屏東縣人口 6年來累計淨外流逾2萬人

過去6年，屏東縣逾2萬人離鄉背井打拚。（記者侯承旭攝）

2017-02-07 16:36

〔記者侯承旭／屏東報導〕根據內政部統計，民國100年起屏東縣的累計人口淨流出逾2萬人，居全國第二。

民國100年屏東縣人口淨流出6461人、101年4646人、102年3600人、103年1643人、104年3816人、105年2046人，累計過去6年人口淨流出共2萬2212人。

人口外流主要因素為就學與就業，屏東網友指出，真正問題是就業，屏東工作難找薪資又低，出外求學後就再也不回屏東了。

屏東縣政府也警覺人口外流的嚴重性，已積極招商投資，為屏東創造更多就業機會，今年下半年就會看到成果。

同期間人口淨流出最多的縣市為彰化縣3萬8172人，屏東縣則居第二。內政部指出，從過去6年人口遷徙趨勢，顯示人口持續往北部集中，區域平衡問題值得各界重視。